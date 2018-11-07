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Пиратство по-украински: Киев надеется продать со скидкой российский «Норд»

07 ноября 2018, 23:54  •  56 • Политика
Украина повторно выставит на продажу судно «Норд», снизив цену.
Киев намерен снова попытаться продать захваченное Украиной российское рыболовецкое судно «Норд». На этот раз по сниженной цене, сообщает украинское предприятие, занимающееся продажей судна.
Ранее «Норд» уже пытались продать с молотка, однако торги провалились, так как не нашлось ни одного покупателя. Тем не менее украинские власти не теряют надежду извлечь прибыль из по-пиратски захваченного российского судна. На новые торги его выставят по сниженной цене.
«Арестованный сейнер «Норд» будет перевыставлен на торги со снижением цены», - приводит «Газета.ru» слова представителя украинской стороны.
Напомним, что «Норд» был захвачен украинскими пограничниками еще весной этого года. Экипаж судна, состоящий из жителей Крыма, был обвинен в государственной измене, хотя никто из моряков с 2014 года не являлся гражданином Украины. Сейчас большинство членов команды освобождено.

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