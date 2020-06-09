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Пир во время чумы: Военачальник поплатился за свадьбу сына креслом - СМИ

09 июня 2020, 14:00  •  72 • В мире
Армянский военачальник поплатился за свадьбу сына креслом, пишут местные СМИ. Так, глава Генштаба ВС Армении Артак Давтян написал прошение о своей отставке. Журналисты сообщают, что причиной стал именно пир во время чумы.
Начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян написал прошение о своей отставке. СМИ назвали возможную причину такого его решения.
По информации Sputnik Армения, военачальник подал соответствующий рапорт из-за свадьбы сына, которую отмечали на фоне действующего в стране режима ЧП, введённого из-за распространения коронавирусной инфекции.
Согласно данным источников агентства, празднество проходило в соответствии с регламентом, установленным "комендатурой и рекомендациями ВОЗ, количество участников не превышало допустимой нормы".
Между тем издание "Грапарак" пишет, что торжество посетило свыше 100 гостей. Притом среди них были чиновники министерства обороны страны.
Послабления режима ограничений в Армении начали вводить с 18 мая. После этого, однако, наметился рост случаев коронавируса. По последним данным, в стране было зафиксировано свыше 13 тыс. заражённых, из них выздоровели пока только около 30% человек.

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