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«Пир во время чумы»: Вирусологи бьют тревогу из-за парада Победы в Минске

03 мая 2020, 18:35  •  176 • В России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не переносить парад в честь 75-летия Победы. В Минске он состоится 9 мая. Но вирусологи бьют тревогу: праздник может стать пиром во время чумы. О последствиях праздника kp.ru рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Это может привести к пику заболеваемости, - поделился эксперт. - Потому что более 210 государств вовлечены в пандемию новой коронавирусной инфекции. Наивно полагать, что в этой ситуации Белоруссия будет свободно от распространения инфекции. Это не какое-то островное государство в Тихом океане. Массовые мероприятия в виде парада будут способствовать распространению заболевания. Мы видим увеличения числа новых случаев COVID-19 в Белоруссии.

Вирусолог уверен, что это обязательно отразится на статистике.

- Конечно это зафиксируют. Если люди будут обращаться за медицинской помощью. Увеличится и количество госпитализаций. Парад нужно было переносить, как сделали в России, - сказал он.

По мнению эксперта, безопасно парад провести не выйдет.

- Это условно. К сожалению, массовое скопление людей — основание для распространения инфекции, - отметил Викулов.

Напомним, что в России парад Победы было решено перенести. Но 9 мая пройдет воздушный парад. Его репетиция назначена на 4 мая.

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