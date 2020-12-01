Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Главная / Политика

Пир во время чумы: Депутат ЕП и дипломаты наплевали на карантин ради секс-вечеринки

01 декабря 2020, 19:55  •  126 • Политика
На секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и несколько дипломатов. Европарламентарий пытался сбежать, но был схвачен и допрошен правоохранителями.
В Брюсселе полиция накрыла нелегальную секс-вечеринку, на которой были задержаны депутат Европейского парламента и несколько дипломатов. Подробности скандальной истории сообщает газета The Brussels Times.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Брюсселе действуют строжайшие карантинные ограничения. Однако депутат Европарламента и несколько дипломатов решили, что являются исключением из правил.
Их поймали прямо на вечеринке, организованной в подвале одного из баров. Всего на мероприятии присутствовало 25 человек. Никаких средств защиты от коронавируса, не говоря уже про социальную дистанцию, даже близко не было.
При появлении правоохранителей депутат Европарламента, чьё имя не называется, попытался сбежать, но был пойман и допрошен. Ему и нескольким дипломатам, пойманным на нелегальной вечеринке, выписали штраф за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Никакой другой ответственности, по всей видимости, европарламентарий и дипломаты не понесли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
01 декабря 2020, 06:10
Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
01 декабря 2020, 14:25
Бунт "политического самоубийцы": Разошедшуюся Санду остудили сами молдаване
01 декабря 2020, 00:40
"Мы - как та фисташка - "Ахахаха, хрен тебе!": Россия усиливает позиции, НАТО разводит руками
01 декабря 2020, 16:15
Азербайджанский солдат пожертвовал языком ради угрозы русским: "Чтобы враги поняли"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "...
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по г...
01 декабря 2020, 00:40
"А усики под Гитлера стрижёте?": Новые казахские вывески на латинице застав...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
26 ноября 2020, 18:55
"Победим Россию, загнав за Урал!" Опять «Зрада!»
27 ноября 2020, 16:55
Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования
25 ноября 2020, 18:10
Американцы подготовили украинскую мотопехотную бригаду к полному уничтожению в Донбассе
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
28 ноября 2020, 03:00
«Грады» для русского Мариуполя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.