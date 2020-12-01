Пир во время чумы: Депутат ЕП и дипломаты наплевали на карантин ради секс-вечеринки

В Брюсселе полиция накрыла нелегальную секс-вечеринку, на которой были задержаны депутат Европейского парламента и несколько дипломатов. Подробности скандальной истории сообщает газета The Brussels Times.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Брюсселе действуют строжайшие карантинные ограничения. Однако депутат Европарламента и несколько дипломатов решили, что являются исключением из правил.

Их поймали прямо на вечеринке, организованной в подвале одного из баров. Всего на мероприятии присутствовало 25 человек. Никаких средств защиты от коронавируса, не говоря уже про социальную дистанцию, даже близко не было.

При появлении правоохранителей депутат Европарламента, чьё имя не называется, попытался сбежать, но был пойман и допрошен. Ему и нескольким дипломатам, пойманным на нелегальной вечеринке, выписали штраф за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Никакой другой ответственности, по всей видимости, европарламентарий и дипломаты не понесли.