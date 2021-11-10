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Пинчук сравнил Киев с "Талибаном"*: "Это не тезис, это факт"

10 ноября 2021, 18:10  •  136 • Политика
Андрей Пинчук сравнил Киев с "Талибаном"*. По его мнению, Украина сегодня - это фактически террористическое государство: "Это не тезис, это факт".
В приграничных с Украиной районах Донбасса на неделе побывал исполнительный директор Общества "Царьград" Андрей Пинчук, заметила ведущая "Первого русского" Диана Сорокина в программе "Царьград. Сегодня".
Она напомнила, что ранее её собеседник не раз выдвигал тезис о том, что Украина сегодня - это фактически террористическое государство. Андрей Пинчук пояснил свою мысль в эфире программы:
Это не тезис, это факт. Что такое террористическое государство? Это государство, которое воюет не с военной инфраструктурой своего врага, а с мирными гражданами. С точки зрения этого критерия, Украина - террористическое государство по факту, априори.
Директор Общества "Царьград" также сравнил Киев с "Талибаном". Он обратил внимание, что сейчас некоторые страны вынуждены вести переговоры с этой афганской группировкой, которая официально признана террористической во многих государствах.
Пинчук уверен, что в отношении украинских властей у России должен быть аналогичный подход:
Вести беседу с Киевом нужно исключительно в этой парадигме. А потом уже надо выносить вопрос о его признании террористическим государством на международный уровень. Для этого есть Международный суд ООН.
* "Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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