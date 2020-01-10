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Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения "Боинга"

10 января 2020, 05:54  •  5 • В мире
Украинские власти рассматривают семь основных версий крушения "Боинга-737" под Тегераном. При этом четыре возможные причины трагедии - от теракта до технической неисправности - уже озвучивали. А еще три пока не будут разглашать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины журналистам. Авиаэксперт Юрий Антипов указал на некоторые детали на опубликованных фото и видео. По ним можно сделать вывод, что пилоты боролись до последнего. Однако потом потеряли управление.
Официальные власти Украины рассматривают семь основных версий крушения "Боинга" в Иране. От теракта и удара зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", до технической неисправности и столкновения с беспилотником. Еще три пока не раскрывают, заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных - поражение самолёта зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети Интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолёта в результате террористического акта", - цитирует секретаря СНБО Алексея Данилова Интерфакс.
При этом он подчеркнул, что основной версии нет. Специалисты отрабатывают все варианты.
Авиаэксперт Юрий Антипов написал в Facebook, что заметил новые интересные детали на фото и видео с места крушения самолёта. Он считает, что пилоты в какой-то момент потеряли управление.
"Самолёт до какого то времени после ЧП (пожара) управлялся пилотами. Более того, характерная светлая полоса даёт ещё более полную информацию о полёте самолёта. И именно то, что он совершал вираж в правую сторону. Почему в правую? Это видно по светлой полосе. Почему именно так он управлялся пилотами? Да потому, что если горела правая сторона плоскости крыла, тогда пламя меньше бы лизало фюзеляж, нежели тогда, когда самолёт бы для возвращения на аэродром делал бы левый вираж. Значит, пилоты не только боролись до какого-то момента, но делали это очень верно. Но крутая траектория перед ударом о землю говорит о том, что в самое последнее мгновение самолёт таки уже не управлялся пилотами", - считает эксперт.
Антипов не видит доказательств тому, что это был теракт. Эксперт убежден, что была какая-то более серьёзная проблема, чем горение двигателя.

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