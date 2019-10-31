Пилотируемые космические корабли США создать не успели: Россия выручит дополнительными "Союзами"

По словам главы "Роскосмоса", кроме неготовности американских пилотируемых кораблей поводом для создания новых российских кораблей является необходимость доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС).

Рогозин отметил, что дал команду на создание двух кораблей вчера, 30 октября. По его словам, производственные мощности завода РКК "Энергия" позволяют штатно делать четыре корабля в год.

Однако предприятие может делать и по пять кораблей, отметил он. Кроме планов по Федеральной космической программе "Роскосмос" сейчас дозаказывает два новых корабля, сказал Рогозин журналистам в четверг.