Пилотировавшие Су-27 украинцы опрокинули персонал авиашоу струей реактивного выхлопа

Инцидент произошел 14 сентября в ходе подготовке истребителя к вылету. Следившие за маневрами самолета на взлетной полосе зрители засняли эпизод на видео.

Находясь на земле, пилоты Су-27 резко увеличили мощность реактивной тяги. В результате выхлопная волна отбросила техников далеко в сторону.

В нынешнем авиашоу участвовала украинская делегация в составе экипажей Су-27 и самолета поддержки Ил-76. К счастью, инцидент не привел к травмам среди персонала и зрителей.

Ранее в Индонезии местные военные в ходе парада не рассчитали силу потоков воздуха от лопастей российского Ми-35. Когда вертолет прошел над трибунами с военным руководством на сверхмалой высоте, высокопоставленных чиновников снесло и разметало в разные стороны.