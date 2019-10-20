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Пилотировавшие Су-27 украинцы опрокинули персонал авиашоу струей реактивного выхлопа
20 октября 2019, 01:39 • 71 • В мире
В ходе авиашоу Sanicole Airshow, которое ежегодно проводится в Бельгии на авиабазе Кляйн Брогель, украинский экипаж истребителя Су-27 случайно "сдул" зазевавшихся авиатехников во время маневра на взлетной полосе.
Инцидент произошел 14 сентября в ходе подготовке истребителя к вылету. Следившие за маневрами самолета на взлетной полосе зрители засняли эпизод на видео.
Находясь на земле, пилоты Су-27 резко увеличили мощность реактивной тяги. В результате выхлопная волна отбросила техников далеко в сторону.
В нынешнем авиашоу участвовала украинская делегация в составе экипажей Су-27 и самолета поддержки Ил-76. К счастью, инцидент не привел к травмам среди персонала и зрителей.
Ранее в Индонезии местные военные в ходе парада не рассчитали силу потоков воздуха от лопастей российского Ми-35. Когда вертолет прошел над трибунами с военным руководством на сверхмалой высоте, высокопоставленных чиновников снесло и разметало в разные стороны.
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