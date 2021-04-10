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Пилот ВВС США замечен с нашивкой "Россия": Итальянец нашёл этому простое объяснение
10 апреля 2021, 21:00 • 95 • В мире
В Италии объяснили, зачем пилоту F-15, который принимал участие в военных манёврах, нужна нашивка с надписью "Россия".
В публикации итальянского издания The Aviationist разъяснено, почему американский пилот на учениях использовал шеврон с надписью "Россия". Один из лётчиков ВВС США на прошедших в Британии учений Point Blank был замечен с чужой нашивкой. В Сети это вызвало бурю негодования, передаёт "ПолитРоссия".
Однако, отметил итальянский обозреватель Стефано Д'Урсо, пилот F-15E Strike Eagle использовал шеврон с триколором России и надписью не просто так, а в качестве отличительного знака.
Таким образом на учениях определяли "агрессоров", пояснил эксперт.
Впрочем, этот принцип не нов и практически стал уже традицией для военных. Итальянец отмечает, что не только в армии США, но и в армиях других государств применяют ту же систему.
Пилоты, выполняющие роль "агрессора" во время учений, носят нашивки и надписи на шлемах, соответствующие знакам отличия сил противника, которых лётчики и имитируют, указал он.
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