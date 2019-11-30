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«Пилот погиб»: что известно о крушении вертолёта в районе Абрау-Дюрсо

30 ноября 2019, 17:54  •  106 • В России
В Краснодарском крае в районе села Абрау-Дюрсо разбился частный вертолёт Robinson R66. В результате крушения погиб пилот — сотрудник группы компаний «Абрау-Дюрсо» Юрий Королёв. Причины крушения устанавливаются. Накануне в МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в регионе, в том числе снижении видимости и усилении ветра.
 
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В районе села Абрау-Дюрсо Краснодарского края разбился частный вертолёт Robinson R66. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России. В результате катастрофы погиб пилот, других людей на борту судна не было.

«По версии следствия, 30 ноября 2019 года примерно в 9 часов 30 минут в районе посёлка Дюрсо Новороссийского района Краснодарского края произошло падение вертолёта Robinson RA, бортовой номер 05705, принадлежащего Центру винного туризма, выполнявшего полёт из посёлка Дюрсо в город Анапу, в результате которого погиб пилот», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о крушении вертолёта сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко. В пресс-службе группы компаний «Абрау-Дюрсо» назвали имя погибшего — это директор некоммерческого партнёрства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королёв.

«Это Юрий Королёв, он возглавлял некоммерческое партнёрство «Воздушный транспорт Абрау». Он был нашим сотрудником», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Также в компании сообщили, что у него было разрешение на полёт.

По данным РИА Новости, полученным от источника в экстренных службах, авария не привела к разрушениям или жертвам на земле.

О причинах крушения не сообщается. Новороссийская «Наша Газета» со ссылкой на очевидцев пишет, что вертолёт, предположительно, врезался в гору, после чего его двигатель упал на землю. По данным газеты, на месте происшествия работают пожарные, спасатели и сотрудники скорой помощи. Интерфаксу источник сообщил, что вертолёт потерял управление, после чего упал и загорелся уже на земле.

Отметим, что МЧС по Краснодарскому краю накануне предупредило, что в некоторых районах ухудшится видимость и усилится ветер, а также будут сильные осадки.

«30 ноября и 1 декабря местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, переходящие местами в мокрый снег. Ухудшение видимости в осадках 500—100 м. Усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15—20 м/с, местами сильные гололёдно-изморозевые отложения, сильное налипание мокрого снега», — говорится в Instagram ведомства.

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30 ноября и 1 декабря местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, переходящие местами в мокрый снег, снег. Ухудшение видимости в осадках 500-1000м. Усиление ЮЗ, З ветра с порывами 15-20 м/с. , местами сильные гололедно-изморозевые отложения, сильное налипание мокрого снега. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует: - при налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звоните по телефонам экстренных служб; - закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях; - при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб; - прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям. В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю по телефону доверия 8 (861) 268-64-40, а также по телефону – 01, 101.

Публикация от МЧС Краснодар (@mchs_krasnodar)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Для расследования причин крушения Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию произошедшего. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МАК.

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«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Robinson R66

Согласно данным из открытых источников, «Воздушный транспорт Абрау» занимается в основном грузовыми воздушными перевозками. Организация была учреждена в 2014 году компаниями «Абрау-Дюрсо» и «Центром винного туризма Абрау-Дюрсо». На сайте «Абрау-Дюрсо» есть услуга трансфера в отель из аэропорта Анапы на вертолёте.

Разбившийся вертолёт имел бортовой номер RA-05795. Согласно данным из реестра гражданских воздушных судов России, он получил свидетельство в апреле 2015 года.

Robinson R66 оснащены турбовинтовыми двигателями. Это лёгкие коммерческие вертолёты, рассчитанные на одного пилота и четырёх пассажиров. В производство он был запущен в 2011 году, а сертификацию в России прошёл в 2013-м.

Круизная скорость R66 — около 200 км/ч, однако он может разгоняться до 260 км/ч. По словам производителя, всего было произведено более 960 таких машин и они ни разу не сталкивались с отказом двигателей во время полёта. Тем не менее они неоднократно терпели крушение — всего СМИ сообщают по меньшей мере о 40 авиакатастрофах с участием R66 с 2011 года, не считая текущую.

  • Вертолет Robinson R66 на выставке HeliRussia-2015
  • globallookpress.com
  • © Olga Sokolova/Russian Look

В последний раз R66 в России потерпел крушение в августе 2017 года. Это произошло также в Краснодарском крае, в районе Малого Утриша, когда вертолёт следовал по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо. Тогда борт столкнулся со скалой. Пилот погиб, разрушений и жертв на земле не было.

«В районе населённого пункта Малый Утриш потерпел крушение вертолёт Robinson. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился пилот, который погиб при крушении», — сообщали в Южном региональном центре МЧС России.

Разбившийся тогда вертолёт имел бортовой номер RA-05750. Непосредственно перед катастрофой он летел впереди того R66, который разбился сегодня. Именно пилот этого воздушного судна более двух лет назад первым обнаружил место крушения.

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