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«Пилот погиб»: что известно о крушении вертолёта в районе Абрау-Дюрсо
30 ноября 2019, 17:54 • 106 • В России
В Краснодарском крае в районе села Абрау-Дюрсо разбился частный вертолёт Robinson R66. В результате крушения погиб пилот — сотрудник группы компаний «Абрау-Дюрсо» Юрий Королёв. Причины крушения устанавливаются. Накануне в МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в регионе, в том числе снижении видимости и усилении ветра.
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В районе села Абрау-Дюрсо Краснодарского края разбился частный вертолёт Robinson R66. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России. В результате катастрофы погиб пилот, других людей на борту судна не было.
Ранее о крушении вертолёта сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко. В пресс-службе группы компаний «Абрау-Дюрсо» назвали имя погибшего — это директор некоммерческого партнёрства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королёв.
«Это Юрий Королёв, он возглавлял некоммерческое партнёрство «Воздушный транспорт Абрау». Он был нашим сотрудником», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.
Также в компании сообщили, что у него было разрешение на полёт.
По данным РИА Новости, полученным от источника в экстренных службах, авария не привела к разрушениям или жертвам на земле.
О причинах крушения не сообщается. Новороссийская «Наша Газета» со ссылкой на очевидцев пишет, что вертолёт, предположительно, врезался в гору, после чего его двигатель упал на землю. По данным газеты, на месте происшествия работают пожарные, спасатели и сотрудники скорой помощи. Интерфаксу источник сообщил, что вертолёт потерял управление, после чего упал и загорелся уже на земле.
Отметим, что МЧС по Краснодарскому краю накануне предупредило, что в некоторых районах ухудшится видимость и усилится ветер, а также будут сильные осадки.
«30 ноября и 1 декабря местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, переходящие местами в мокрый снег. Ухудшение видимости в осадках 500—100 м. Усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15—20 м/с, местами сильные гололёдно-изморозевые отложения, сильное налипание мокрого снега», — говорится в Instagram ведомства.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
Для расследования причин крушения Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию произошедшего. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МАК.
«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.
Robinson R66
Согласно данным из открытых источников, «Воздушный транспорт Абрау» занимается в основном грузовыми воздушными перевозками. Организация была учреждена в 2014 году компаниями «Абрау-Дюрсо» и «Центром винного туризма Абрау-Дюрсо». На сайте «Абрау-Дюрсо» есть услуга трансфера в отель из аэропорта Анапы на вертолёте.
Robinson R66 оснащены турбовинтовыми двигателями. Это лёгкие коммерческие вертолёты, рассчитанные на одного пилота и четырёх пассажиров. В производство он был запущен в 2011 году, а сертификацию в России прошёл в 2013-м.
Круизная скорость R66 — около 200 км/ч, однако он может разгоняться до 260 км/ч. По словам производителя, всего было произведено более 960 таких машин и они ни разу не сталкивались с отказом двигателей во время полёта. Тем не менее они неоднократно терпели крушение — всего СМИ сообщают по меньшей мере о 40 авиакатастрофах с участием R66 с 2011 года, не считая текущую.
В последний раз R66 в России потерпел крушение в августе 2017 года. Это произошло также в Краснодарском крае, в районе Малого Утриша, когда вертолёт следовал по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо. Тогда борт столкнулся со скалой. Пилот погиб, разрушений и жертв на земле не было.
«В районе населённого пункта Малый Утриш потерпел крушение вертолёт Robinson. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился пилот, который погиб при крушении», — сообщали в Южном региональном центре МЧС России.
Разбившийся тогда вертолёт имел бортовой номер RA-05750. Непосредственно перед катастрофой он летел впереди того R66, который разбился сегодня. Именно пилот этого воздушного судна более двух лет назад первым обнаружил место крушения.
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