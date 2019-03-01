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Пилот индийского МиГ-21 мог найти слабые места у пакистанского F-16 - эксперт

01 марта 2019, 12:24  •  110 • В мире
Эксперт расписал расстановку сил в воздушном бою МиГ-21 и F-16 для тех, кто сомневался, что российская машина третьего поколения может сбить американский борт четвертого поколения. Он рассказал, что многое зависит от пилотов, в том числе и поиск слабых мест противника.
Заявление Индии о том, что ее истребитель МиГ-21 сбил более современный F-16 пакистанских ВВС, поначалу кажется удивительным, но военный эксперт говорит, что ВВС Индии имеет больший боевой потенциал, чем это кажется на первый взгляд. Об этом пишет RT со ссылкой на военного эксперта.
ВВС Индии подтвердил, что истребитель МиГ-21 сбил американский истребитель F-16 в четверг, через два дня после того, как Пакистан заявил, что он сбил два индийских самолета.
Эти события произошли на фоне усиления конфликта между двумя ядерными державами из-за Кашмира.
Как пишет RT, в новостях из зон боевых действий часто содержатся "неточности или преднамеренная дезинформация". Но это не означает, что МиГ-21 не мог нанести удар по F-16, даже если эти два самолета совершенно "разных поколений", анализирует Михаил Ходаренок. Он является военным экспертом и полковником запаса.
МиГ-21 — сверхзвуковой реактивный истребитель и самолет-перехватчик третьего поколения, а F-16 — сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения.
Очевидно, что F-16 обладает более продвинутыми характеристиками, включая боевой радиус 547 км, по сравнению с 370 км МиГа-21.
Однако Ходаренок объяснил, что МиГ-21-93, используемый ВВС Индии, является "в значительной степени модернизированной версией самолета".
Так, у него есть радарная система "Копье", которая позволяет выслеживать приближающиеся вражеские самолеты на расстоянии до 57 километров спереди и до 30 километров сзади. Он может одновременно отслеживать восемь целей с помощью быстрого поиска и автоматического захвата целей в режиме ближнего боя.
МиГ-21 может нести R-77 средней дальности с радиусом поражения более 100 км.
"Кроме того, лучший самолет — тот, в котором лучший пилот. Остальное детали", - заключил эксперт.
Информация предоставлена RT.

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