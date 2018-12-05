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Пилите, Петр, пилите!

05 декабря 2018, 20:09  •  205 • Карикатуры

Петр Порошенко предложил Верховной раде расторгнуть договор о дружбе с Россией. В Госдуме, в свою очередь, заявили, что денонсация документа станет поводом вновь поднять вопрос о том, где проходит граница между странами.

© Виталий Подвицкий

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