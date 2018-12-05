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Пилите, Петр, пилите!
05 декабря 2018, 20:09 • 205 • Карикатуры
Петр Порошенко предложил Верховной раде расторгнуть договор о дружбе с Россией. В Госдуме, в свою очередь, заявили, что денонсация документа станет поводом вновь поднять вопрос о том, где проходит граница между странами.
© Виталий Подвицкий
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