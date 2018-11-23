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Пили отсюда

23 ноября 2018, 15:39  •  157 • Карикатуры

Италии после прошедшего заседания Еврокомиссии по бюджету грозит так называемая процедура чрезмерного дефицита, а в случае отказа — санкции. Итальянцы с таким положением дел не согласны: значительная часть населения готова поддержать выход из Евросоюза.

© Виталий Подвицкий

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