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Пили отсюда
23 ноября 2018, 15:39 • 157 • Карикатуры
Италии после прошедшего заседания Еврокомиссии по бюджету грозит так называемая процедура чрезмерного дефицита, а в случае отказа — санкции. Итальянцы с таким положением дел не согласны: значительная часть населения готова поддержать выход из Евросоюза.
© Виталий Подвицкий
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