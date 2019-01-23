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Пили и Курилы: как наши прежние правители пытались с Японией мир подписать

23 января 2019, 21:09  •  128 • В России

После встречи в Москве Владимира Путина и Синдзо Абэ стороны подтвердили, что будут двигаться к новой попытке подписания мирного договора на основе Декларации 1956 года. «Комсомолка» решила вспомнить, как разные правители СССР и России пытались замириться с Японией, и почему никому этого так и не удалось сделать.

ХРУЩЕВ: СНАЧАЛА МИР, ПОТОМ ОСТРОВА

Итак, что же именно было записано в той самой совместной Декларации 1956 года, подписанной Никитой Хрущевым и главой японского правительства Ициро?

«Советский Союз, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией», - гласит ключевой пункт Декларации, касающийся Курильских островов.

Особо отметим два важных момента: во-первых, речь в Декларации идет только о 2 малых островах Южных Курил (точнее, одном острове Шикотан и гряде островков Хабомаи). Про более крупные Итуруп и Кунашир ни слова. И во-вторых, четко прописан порядок передачи островов - только после подписания Мирного договора и его ратификации.

Но если обе страны тогда были согласны на компромисс, почему Мирный договор так и не был подписан?

Вмешались Штаты. После 2-й Мировой войны американцы оккупировали японский архипелаг Рюкю и категорически отказывались его возвращать, если Итуруп и Кунашир останутся в составе СССР. В результате такого шантажа Япония выдвинула новые территориальные претензии к Советскому Союзу, чем торпедировала дальнейшие переговоры с советским руководством.

Советско-японские переговоры в Кремле, 1960 год. редседатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и видный политический деятель Японии М.Судзуки. Фото Владимира Савостьянова /Фотохроника ТАСС/

К тому же в 1960 году Япония подписала договор с США, по которому разрешили американцами строить военные базы на всей своей территории (так что возвращение Рюкю вышло номинальным - на Окинаве, крупнейшем острове архипелага, до сих пор располагаются 32 американские базы). Здесь уж советские власти развели руками - отдавать острова с тем, чтобы завтра там появились нацеленные на нас же ракеты заклятого соперника? Что мы, враги себе?

БРЕЖНЕВ: ПРИМИТЕ НАШ ПОДАРОК

Принято считать, что после срыва подписания Мирного договора в 1956 году о «курильском вопросе» в СССР забыли до прихода к власти Горбачева, но это не так.

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При Брежневе, в разгар так называемой «международной разрядки отношений», Советы снова пытались найти компромисс с японцами.

Как пишет в своей статье главный редактор «Огонька» Сергей Агафонов, в августе 1972 года вышло постановление ЦК КПСС «О проведении переговоров по заключению Договора о мире и добрососедстве с Японией» (в открытом доступе документа нет). Компартия снова соглашалась передать Хабомаи и Шикотан «в соответствии с декларацией 1956 года», но при двух условиях - содержание этих островов в полностью демилитаризованном состоянии и свободный проход советских военных кораблей между островами.

Советский посол в Японии Олег Трояновский в своих мемуарах позже вспоминал: «Визит Громыко в Японию в 1972 году прошел в благожелательной атмосфере прежде всего потому, что наш министр иностранных дел прибыл с небольшим подарком — заявлением о готовности Советского Союза передать два из четырех островов, на которые претендовала Япония. Для японской стороны это было недостаточным, но в тот момент им показалось, что лед тронулся... Выступая на банкете в честь советского гостя, тогдашний министр иностранных дел Японии Такэо Фукуда даже заявил, что если раньше Громыко был известен в Японии как «мистер Ньет», то отныне его можно будет называть «мистером Да». Однако позднее в частной беседе со мной Фукуда вполне определенно заявил, что два острова — недостаточно. Эти слова можно было понять так, что Япония, отталкиваясь от заявления о двух островах, была намерена усилить давление по территориальному спору».

Другими словами, уступка Советов в очередной раз показалась Стране восходящего солнца всего лишь слабостью позиции. И прелюдией к новым претензиям.

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1972 г. Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко и министр иностранных дел Японии Масаеси Охира во время переговоров в Министерстве иностранных дел СССР. Фото Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС

В 1978 году Советский Союз попытался подписать с Японией, если не Мирный, то хотя бы Договор о добрососедстве и сотрудничестве. И снова - отказ. Причем озвучил его никто иной как генеральный секретарь кабинета министров Японии Синтаро Абэ, отец нынешнего премьера Синдзо. «Мы не намерены это даже рассматривать. Для того чтобы поставить японо-советские отношения на стабильную основу, необходимо последовательно добиваться одновременного возвращения северных территорий и заключения мирного договор», - сказал тогда Абэ-старший (цитата по книге Леонида Кутакова «Москва-Токио: очерки дипломатических отношений»).

К слову, недавно мировые СМИ облетела новость, что Синдзо Абэ на могиле своего отца поклялся «поставить точку в переговорах с Россией». Видимо, это надо понимать так, что от позиции своего родителя он не собирается отступать ни на пядь.

ГОРБАЧЕВ: ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ КУНАШИР И ИТУРУП

Последнего советского генсека (и первого президента) Михаила Горбачева обвиняли в том, что он был готов продать южные Курильские острова японцам за 200 миллионов долларов. Но это осталось на уровне слухов. А вот Совместное российско-японское заявление от 18 апреля 1991 года - это исторический документ. Вот цитата из него:

«Премьер-министр Японии Тосики Кайфу и Президент СССР М. С. Горбачев провели обстоятельные и углубленные переговоры по всему комплексу вопросов, касающихся разработки и заключения мирного договора между Японией и СССР, включая проблему территориального размежевания, с учетом позиций сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп».

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Премьер-министр Японии Тосики Кайфу и Президент СССР Михаил Горбачев, апрель 1991 г.Фото: EAST NEWS

И здесь внимательный читатель сразу заметит определенную сдачу позиций. Впервые Советский Союз официально признал территориальный спор с Японией не только по Хабомаи и Шикотану, но и по Кунаширу и Итурупу.

ЕЛЬЦИН: ОТДАМ ОСТРОВА К 2000-МУ ГОДУ

Первый правитель новой России Борис Ельцин пошел еще дальше. В октябре 1993 года по итогам его визита в Страну восходящего солнца была подписана Токийская декларация о российско-японских отношениях. И там уже говорилось о том, что для подписания Мирного договора необходимо решить вопрос принадлежности четырех островов (а не как в декларации 1956-го года: сначала Договор, потом - территориальные вопросы). Вот как это было сформулировано:

«Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии, придерживаясь общего понимания о необходимости преодоления в двусторонних отношениях тяжелого наследия прошлого, провели серьезные переговоры по вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Стороны соглашаются в том, что следует продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мирного договора путем решения указанного вопроса».

1997 год, Красноярск. Первый день неформальной встречи лидеров России и Японии, Борис Ельцин и Рютаро Хасимото во время прогулки на катере. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева (ИТАР-ТАСС)

Еще раз детально вопрос передачи островов Ельцин обсуждал в 1997 году на встрече «без галстуков» с премьером Рютаро Хасимото в Красноярске. Как сообщали СМИ, Борис Николаевич тогда пообещал другу Рю к 2000-му году достичь Мирного договора на основе Токийской декларации. О положениях 1956-го года на тот момент уже никто не вспоминал.

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