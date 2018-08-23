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«Пили бы баварское…»: Латвия и Эстония пытаются выставить счёт России за «советскую оккупацию»

23 августа 2018, 21:09  •  56 • Украина
Профессор Подберёзкин: «Наше руководство должно выставить счёт за каждого советского солдата»
Польская газета Rzeczpospolita решила рассказать читателям о финансовых претензиях прибалтийских стран к России – Латвия и Эстония хотят получить много денег за «ущерб, нанесённый в период советской оккупации». На этой неделе в Риге министры юстиции латвийского и эстонского правительств встретились по этому поводу и обнародовали совместное заявление о возможности выставить счета Российской Федерации. И Рига, и Таллин хотят и ООН склонить к тому, чтобы обсудить тему «возмещения убытков» от СССР.
В Латвии уже подсчитали, что Советский Союз нанес ей ущерб на сумму в 300 миллиардов евро. «К такому выводу пришла созданная в 2005 году правительственная комиссия, которая проанализировала материальные и людские потери. Члены комиссии констатировали, что в советский период на территории Латвии Москва вкладывала деньги только в советскую армию, но не занималась развитием региона», – пишет Rzeczpospolita.
«Никакой компенсации мы от России, скорее всего, не добьёмся, ведь она все отрицает. Такая инициатива имеет символическое значение: стоит напоминать о том периоде истории, говорить об ущербе, который нам был нанесён. Ущерб сложно оценить в денежном выражении. Латвийские эксперты пытались проанализировать, как могла бы развиваться Латвия, если бы она не утратила независимость. Достаточно посмотреть на пример развития похожих стран, которые не столкнулись с оккупацией», – цитирует польское издание латвийского публициста Айварса Озолиньша (Aivars Ozoliņš).
Мог бы и короче сказать: «Пили бы баварское…»
Такая же комиссия работает и в Эстонии, но с размером ущерба она пока не может определиться.
«Никакой оккупации не было, было только освобождение людей от Гитлера, – говорит Rzeczpospolita директор Центра военно-политических исследований МГИМО профессор Александр Подберёзкин. – Наше руководство должно выставить счёт за каждого советского солдата, который погиб при освобождении этих территорий. Сколько сейчас стоит жизнь застрахованного человека? Кроме того, эти так называемые государства были провинциями Российской империи, а на карте они присутствовали лишь два десятка лет между Первой и Второй мировыми войнами».
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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