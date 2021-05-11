Пили бы американское. Как Россию в НАТО не приняли

Военный блок "Организация Североатлантического договора" (North Atlantic Treaty Organization), сокращённо – НАТО, создан 4 апреля 1949 г. Формально – для защиты от "агрессии" СССР, только что разгромившего гитлеровскую Германию. Реальную цель альянса лучше всего сформулировал его первый генсек лорд Исмэй: "Держать США в Европе. Держать Германию под контролем. Держать Россию вне Европы". Но это, как говорится, общеизвестный факт. А вот о том, что 7 мая 1954 г. Советскому Союзу отказали во вступлении в НАТО, знают далеко не все.

Сегодня, в эпоху нарастающей конфронтации с Западом, принимаемых по всякому поводу и без повода санкций, демонстративных выдворений дипломатов под самыми фантастическими предлогами, сложно поверить даже в саму возможность обсуждения подобной темы. Как и в то, что именно СССР первым после войны настойчиво призывал к созданию системы общеевропейской, да и мировой тоже, безопасности. Несмотря на совершенно реальную атомную угрозу со стороны США. Несмотря на то, что ещё в 1945 году вчерашние союзники готовили нападение с использованием нескольких сформированных из немецких военнопленных дивизий на советскую армию-победительницу, с которой только недавно братались на Эльбе. Несмотря на Фултонскую речь Черчилля, прозвучавшую как объявление холодной войны, которая к началу 1950-х едва не переросла в "горячую".

Впрочем, чему тут удивляться, коль скоро ещё во времена Российской Империи наиболее весомые предложения по недопущению войны и антигуманных средств её ведения звучали именно из России. И тогда тоже не были услышаны Западом.

"Агрессивный" СССР и "миролюбивый" Запад

Разумеется, Сталин был в курсе, что создание антисоветского блока готовится, и потому уже в январе 1949 года СССР начал свою контригру. Прежде всего пытаясь отговорить от вступления в альянс граничащие с нами северные европейские страны. С Финляндией и Швецией получилось, с Норвегией – нет.

Параллельно с этим, 27 января 1949 года, в опубликованном в "Правде" интервью с гендиректором европейского отдела "Интернейшл ньюс сервис" Кингсбери-Смитом Сталин официально заявил позицию СССР:

Правительство СССР могло бы сотрудничать с правительством Соединённых Штатов Америки в проведении мероприятий, которые направлены на осуществление Пакта мира и ведут к постепенному разоружению.

И заявил о своей готовности встретиться с американским президентом Гарри Трумэном, чтобы это обсудить.

Трумэн на предложение встречи ответил положительно, заявив о готовности встретиться со Сталиным в Вашингтоне, Рейкьявике (Исландия) или в ином месте. Сталин соглашался даже на Вашингтон, заявив:

Приезд в Вашингтон является давнишним моим желанием, о чём я в своё время говорил президенту Рузвельту в Ялте и президенту Трумэну в Потсдаме.

Впрочем, советская сторона предложила встретиться где-то поближе: если и не в Москве или Ялте, то хотя бы в Польше и Чехословакии.

Но Трумэн вдруг включил задний ход и ответил молчанием. Ибо идея НАТО для нового "дранг нах остен" была близка к реализации. Надо ли удивляться, что прозвучавшая тогда же инициатива СССР о заключении между пятью странами – СССР, США, Китаем, Францией и Великобританией – пакта о недопустимости использования силы или угрозы силой в отношении других государств также не нашла ни малейшей поддержки на Западе?

В середине марта 1949 года, когда до появления НАТО осталось меньше месяца, Сталин проводит совещание руководителей европейских соцстран, где заявляет, что,

даже если будет НАТО, мы не ответим созданием своего блока. Потому что усугубится раскол Европы, в чём Черчилль лживо обвиняет нас.

Сталин до конца жизни был против создания противостоящего НАТО военного блока соцстран. В 1952 году на встрече с французским послом Жоксом, уверявшим его, что президент де Голль считает НАТО исключительно мирным союзом, поинтересовался, не следует ли в таком случае СССР в него вступить. Француз был в шоке и не знал, что ответить.

Ещё одной мирной инициативой СССР начала 1950-х была идея объединения Германии в единое нейтральное государство. Сталин даже готов был ехать на запланированное в Париже международное совещание по этой теме. При том, что идею объединения Германии поддерживали Черчилль и де Голль, оно могло стать политической реальностью уже тогда. Если бы не американцы, тут же решившие воспользоваться случаем и начавшие готовить покушение на Сталина, замаскированное под "естественные причины". В итоге Сталин в Париж не поехал, и совещание не состоялось.

Но уже в 1954 году, после смерти "отца народов", СССР взорвал информационную бомбу, заявив о своей (а также Украинской ССР и Белорусской ССР) готовности вступить в НАТО ради создания всё той же системы коллективной безопасности. При условии, что будет озвучен официальный отказ Североатлантического альянса от любых видов агрессии против других стран, и заявлен сугубо оборонительный характер союза. Ответ НАТО прозвучал ожидаемо:

Это предложение противоречит принципам, на которых строится система обороны и безопасности западных стран.

И правда: если "отказ от агрессии", то для чего, спрашивается, было и военный блок создавать?!

Эту историю очень полезно напоминать Западу каждый раз, когда его пропаганда начинает убеждать человечество в якобы унаследованной от СССР (ну и всей исторической России тоже) "агрессивности" России. Впрочем, на самом Западе об этом практически ничего не знают. Как не знают и о том, что в том же 1954 году СССР вновь предлагал обсудить заключение коллективного договора о ненападении и воссоединение Германии. Но получил категорический отказ: нейтральная, пусть и единая Германия Западу была не нужна в принципе.

Но и это ещё не всё…

Что было дальше, хорошо известно: так и не дождавшись от Запада взаимности, СССР и его союзники через шесть лет (!) после создания НАТО объявили 14 мая 1955 года о создании собственного военного блока – Организации Варшавского договора. Последующие 35 лет два блока противостояли друг другу, и, возможно, только наличие двух равновеликих сил позволило человечеству избежать Третьей мировой войны.

В 1983 году ставший генсеком Юрий Андропов предложил Политбюро вернуться к обсуждению вопроса о вступлении СССР в НАТО. "Ответочка" прилетела мгновенно: была организована провокация со сбитым южнокорейским "Боингом", после которой президент США Рейган назвал СССР "империей зла" и призвал к "крестовому походу" против него. Как видим, применяемые сегодня против России технологии обкатывались Западом уже тогда. Тему о вступлении в НАТО, понятно, закрыли.

Ну и, конечно же, идеи о вхождении в НАТО входили в планы Бориса Ельцина, ибо официальной целью эпохи 1990-х было "встроиться в Запад" – в любом качестве и любой ценой. Однако и тогдашняя, насквозь "демократическая" Россия Западу в НАТО была не нужна.

В своё время последний русский Император Николай Второй, уже находясь под арестом, написал в своём дневнике: "Кругом измена, трусость и обман". Право же, слова эти могли бы стать наиболее точным определением сути обожаемых либералами "лихих 90-х". Ну а чтобы Ельцин не обижался и продолжал делать то, для чего был поставлен, "лучший друг" его, президент США Клинтон, в 1994 году успокаивал его словами:

"Нет доказательств? Есть план "Б"!": Речь Байдена о кибератаке сравнили с цирком Расширение НАТО не направлено против России… Я не хочу, чтобы вы считали, что я просыпаюсь каждое утро, думая лишь о том, как сделать страны Варшавского договора членами НАТО, у меня совсем иной взгляд на это.

Врал, конечно. НАТО, несмотря на все обещания, неуклонно продолжал расширяться на восток, включив в итоге не только объединившуюся наконец Германию, но и все бывшие соцстраны. А Варшавский договор, который мог бы этому помешать, "приказал долго жить" ещё в 1991 году.

Кстати, Владимир Путин в своём знаменитом интервью Оливеру Стоуну говорил, что в 2000 году напомнил об этом Клинтону на переговорах в Москве, предложив вернуться к вопросу о возможности вступления России в НАТО. И что в итоге?

Клинтон ответил: я не против. Но вся американская делегация очень занервничала.

Ещё бы! Ведь это радикально противоречило идеологической установке "гуру" американской внешней политики Збигнева Бжезинского:

Новый мир будет строиться вопреки России, за счёт России и на обломках России.

Что для внешней политики США (как и всех их сателлитов) по-прежнему является базовой аксиомой, в соответствии с которой строится буквально всё.

Направление главного удара

Почему мы сегодня вспоминаем об этом? Да потому, что без осознания прошлого невозможно адекватно оценивать настоящее. Недавно была встреча, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. На мероприятии Русской аналитической школы (РАШ), где выступало множество действительно серьёзных аналитиков и учёных, во время прений слово взял некий молодой человек лет 25 или около того. Он сказал примерно следующее:

Я прожил шесть лет в Европе, там учился. Так вот, в Европе про Россию вообще никто не говорит, она их не интересует. А значит, никто не собирается на нас и нападать, так что и нервничать незачем.

Сказал он это абсолютно искренне, с честными глазами, ибо действительно так думает.

Но самое неприятное, что точно так же считает и весьма немалое число нашей русской молодёжи, которые на Западе не жили и не учились, но при этом книг не читали, советских фильмов ("у-у-у, старьё!") принципиально не смотрели, а все свои "знания" о мире и истории почерпнули из "соросовских" учебников истории да интернета с "Википедией". И сегодня совершенно искренне не понимают, зачем Западу на нас нападать и нас завоёвывать.

Если кто забыл, то другие такие же "миролюбцы" в разгар Первой мировой агитировали наших солдат примерно так же: "Что нам делить с германскими пролетариями? Айда штыки в землю, и к ним – брататься!". Как знать, если бы подобных агитаторов тогда почаще расстреливали на месте, глядишь, и не было бы в России ни 1917 года, ни 10-миллионных потерь Гражданской войны, едва не закончившейся превращением России в десяток иноземных колоний.

Разумеется, я не призываю к столь жёстким мерам сегодня, но понимать, чем может закончиться для России проигранная битва за общественное сознание и молодёжь, мы обязаны. Дети наши должны воспитываться на правильной картине мира и с адекватным пониманием всех периодов нашей нераздельной истории. По крайней мере, знать, кто и когда начал Вторую мировую и кто в ней победил. С кем и ради чего шла борьба в Корее, Вьетнаме, в Африке и Азии, в Афганистане и Чечне. В чьих интересах и кем делались цветные революции. Кто и зачем развалил СССР. Наконец, что из себя представляет и какие цели преследует блок НАТО, под рыдания об "агрессивных замыслах" России всё настойчивее сосредотачивающий войска у наших границ.

Только тогда мы сможем быть уверенными, что наш воин, сидящий за пультом управления гиперзвуковыми ракетами, в нужный момент не подведёт и поступит как должен. А главное, об этом будут знать и наши "заклятые друзья" из НАТО. Лишь в этом случае у планеты появится шанс не свалиться в ядерный апокалипсис и в наши дни.