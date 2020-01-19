Пиковая нагрузка: СМИ сообщили об отставке советника Трампа по России и Европе

Американские СМИ сообщают об отставке советника президента США по России и Европе Эндрю Пика. По данным Axios, это связанно с «расследованием вопросов безопасности», однако не уточняется, что конкретно имеется в виду. В то же время Пик — третий человек на этом посту за последний год. Его предшественники Фиона Хилл и Тим Моррисон дали показания в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа.

Советник президента США по России и Европе Эндрю Пик отстранён от службы. Об этом сообщают американские СМИ. По данным Axios, Пик покинет свою должность временно, пока идёт расследование, связанное с вопросами безопасности.

Bloomberg, со ссылкой на тех, кто якобы сопровождал Пика на выходе из Белого дома, утверждает, что советник покинул своё пост окончательно. При этом собеседники издания отказались называть своё имя, так как не уполномочены обсуждать кадровые вопросы.

Сам Эндрю Пик отказался комментировать сообщения о своём увольнении. Совет национальной безопасности США также отказался комментировать эти публикации.

«Мы не обсуждаем кадровые вопросы», — сказали в СНБ в ответ на обращение Axios.

Стоит отметить, что если информация об отстранении подтвердится, то Пик станет третьим, кто покинул этот пост в течение года. До июля 2019 года этот пост на протяжении двух лет занимала Фиона Хилл. После неё, до конца октября, на этой должности находился Тим Моррисон. Тогда же его на этом посту и сменил Эндрю Пик.

Впоследствии они оба стали участниками расследования конгресса по делу об импичменте президента Дональда Трампа. При этом они давали противоположные показания в палате представителей. Так, Фиона Хилл заявляла, что утверждения об «украинском следе» — это вымысел, в котором она обвинила «российские спецслужбы».

«Судя по услышанным мной вопросам и заявлениям, некоторые в этом комитете, по всей видимости, считают, что Россия и российские спецслужбы не проводили никакой кампании против нашей страны, но, возможно, каким-то образом и по какой-то причине это делала Украина, — сказала Хилл в ходе слушаний. — Это вымышленная версия событий, которую распространяют сами российские спецслужбы».

Моррисон, в свою очередь, отвечая на вопрос о разговоре между послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом и помощником президента Украины Андреем Ермаком, заявил, что Вашингтон якобы выдвинул требования к Киеву. По его словам речь идёт о расследовании дела против политического оппонента Трампа демократа Джо Байдена на Украине.

«В качестве условия предоставления помощи генеральный прокурор Украины должен был сделать заявление касательно расследований», — утверждал Моррисон.

Фиона Хилл на показания в конгрессе США.

Reuters

© Loren Elliott

Администрации Трампа свойственна высокая текучесть кадров, отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Такой вывод можно сделать не только по этой информации. Текучесть кадров там очень высокая. И она конечно увеличилась после того, как демократы стали проводить слушания осенью. Два предыдущих человека давали показания, хотя Трамп запретил своим чиновникам это делать, поэтому они вынуждены были уйти», — сказал он RT.

Такая ситуация объясняется тем, что между Трампом и его окружением есть «взаимное недовольство», допустил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Некоторыми недоволен сам Трамп, а некоторые считают, что Трамп их просто подставляет. Поэтому здесь есть взаимное недовольство. И я всегда по этому поводу говорю, что если Трамп будет переизбран, не останется никого, с кем он был избран президентом первым раз. Это не очень хорошо классифицирует и его работу, и его самого, как политического менеджера, и ту часть американской политической элиты, которая привела Трампа к власти», — отметил он в беседе с RT.

По мнению Рогулёва, ситуация обострилась в связи с делом об импичменте.

Процедура импичмента

Напомним, дело об импичменте Трампа было инициировано 24 сентября 2019 года. Поводом стал телефонный разговор президента с украинским лидером Владимиром Зеленским. Демократы утверждают, что глава Белого дома шантажировал своего коллегу — якобы требовал от него расследования против компании Burisma и возможного вмешательства в украинское правосудие со стороны Джо Байдена. В обмен Трамп, по словам демократов, обещал оказать военную помощь Киеву.

Burisma — это украинская компания, против которой в 2014 году было начато дело о коррупции. При этом сын Джо Байдена, Хантер, на тот момент входил в совет директоров. Американские СМИ сообщали, что Байден-старший, занимавший тогда пост вице-президента, требовал прекратить дело. В подтверждение этим данным приводятся слова самого Джо Байдена, который не скрывал, что добивался увольнения занимавшего тогда пост генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Однако в расшифровке телефонного разговора Трампа и Зеленского нет слов об условиях или требовании расследования. Согласно опубликованной Белым домом стенограмме, американский президент отметил, что «было бы неплохо», если бы Зеленский разобрался с этой ситуацией.

Тем не менее процедура импичмента продолжает развиваться. 18 декабря палата представителей одобрила обе статьи против Трампа — о превышении полномочий и препятствовании расследований. При этом голосование прошло по партийной принадлежности, так как ни один республиканец не поддержал отставку президента. В сенате, где должно будет пройти следующее голосование, республиканцы удерживают большинство (53 мест из 100).