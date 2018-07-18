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Пикник на обочине

18 июля 2018, 19:24  •  89 • Карикатуры

Российские пранкеры, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, позвонили главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и пригласили его на шашлыки в Ереван.

© Виталий Подвицкий

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