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Пикник на обочине
18 июля 2018, 19:24 • 89 • Карикатуры
Российские пранкеры, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, позвонили главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и пригласили его на шашлыки в Ереван.
© Виталий Подвицкий
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