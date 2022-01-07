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Пикетчики в Бишкеке нашли "вину" России: "Агрессор!"
07 января 2022, 13:30 • 469 • Политика
В Киргизии прошли пикеты с обвинениями против России в связи с событиями в Казахстане.
В Киргизии вооружённые беспорядки в Казахстане и реакция правительства вызвали недовольство в оппозиции.
Напомним, власти Киргизии поддержали других участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Республика направила в Казахстан миротворческий контингент в составе 150 военнослужащих.
Однако такие решения вызвали пикеты в столице Бишкеке. Возле парламента и посольства Казахстана образовались небольшие протестные акции. На плакатах пикетчики указали, что протесты в Казахстане вызваны "рукой Кремля".
Напомним, выступления в Казахстане начались 2 января, они переросли в вооружённые столкновения с силовиками. Власти Казахстана проводят в стране антитеррористическую операцию. В страну переброшены миротворцы ОДКБ.
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