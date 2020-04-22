«Пика мы ещё не достигли»: в России за сутки выявлено 5,2 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 5,2 тыс. новых случаев COVID-19 в 78 регионах страны. Это меньше показателей предыдущих суток, когда в стране зафиксировали 5,6 тыс. новых заражённых. Всего в РФ насчитывается свыше 57 тыс. случаев коронавируса, более 31 тыс. заболевших обнаружены в Москве. Тем временем в столице начал работать автоматизированный пропускной режим для перемещения на всех видах транспорта, а Верховный суд выступил с пояснениями относительно штрафов за нарушение карантинных норм.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 5236 новых случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах страны. На сегодняшний день в РФ в общей сложности известно о 57 999 случаев коронавируса во всех 85 регионах.

Для сравнения, вчера, 21 апреля, суточный прирост числа заболевших составил 5642 человека также в 78 регионах, днём ранее — 4268 человек.

Отмечается, что среди новых выявленных заболевших 43,4% не имели клинических проявлений болезни. С начала эпидемии COVID-19 в России выздоровели 4420 человек, 547 из них — в последние сутки. Вместе с тем 513 человек (57 за сутки) скончались от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и других сопутствующих заболеваний.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

В Минздраве высказали точку зрения, что пик заболеваемости COVID-19 в России ещё не достигнут. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Ситуация развивается, мы за ней следим внимательно. И по сути, ничего не изменится в нашей работе от того, можно ли эту назвать ситуацию пиковой. Система по всей стране, она работает в таком мобилизованном режиме, в режиме готовности... Но насчет пика, я думаю, что пика мы ещё не достигли», — приводит его слова РИА Новости.

Динамика заболеваемости в Москве

Больше всего заболевших по-прежнему выявляется в Москве. За сутки в столице установлено 2548 случаев COVID-19, общее число теперь достигает 31 981. Отметим, что днём ранее в Москве выявили 3083 новых случая COVID-19.

Больше всего заболевших обнаружено среди людей в возрасте от 18 до 45 лет (46,5%). Вторая по распространённости заболевания категория — от 46 до 65 лет (34%). Ещё 9% новых инфицированных принадлежат к категории от 66 до 79 лет, 6,5% — старше 80 лет. На долю детей приходится 4% заболевших.

Добавим, что накануне в Москве выросло число умерших пациентов, у которых был положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и наряду с этим подтверждён диагноз пневмония. В ночь на 22 апреля стало известно о ещё 28 жертвах заболевания — теперь их насчитывается 261.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

«Среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет. 30-летний пациент находился на лечении в федеральной больнице. У него установлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». Также мужчина страдал системной красной волчанкой», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У большинства умерших имелись сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты.

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 145 тыс. человек, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство указало, что в России к настоящему времени проведено 2,2 млн тестов на коронавирус, 109 тыс. из которых выполнены за последние сутки.

По словам замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александра Семёнова, большой процент заболеваний среди молодёжи связан со своевременными мерами по ограничению контактов, которые пожилые люди выполняют более дисциплинированно.

Он подчеркнул, что если у большинства пациентов 18—40 лет заболевание проходит благополучно, то у 80-летних это очень опасно.

«Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это скорее следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодёжь. В Италии с изоляцией откровенно опоздали», — отметил Семёнов в беседе с «Российской газетой».

Пропускной режим в Москве

Со среды, 22 апреля, в российской столице и Московской области контроль за наличием цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте стал почти полностью автоматизированным. Так, для совершения поездок на наземном транспорте или метро необходимо внести номера своих карт «Тройка», «Стрелка», проездных на месяц или социальных карт в специальный раздел на официальном сайте мэра Москвы.

Департамент транспорта столицы рассказал, что в среду 1,7 млн человек указали свои карты «Тройка» в заявке на пропуск.

Владельцам автомобилей необходимо включить госномер ТС в свой цифровой пропуск и сделать это не менее чем за пять часов до начала поездки, чтобы не получить штраф за нарушение пропускного режима. Отслеживают наличие спецпропусков камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также дорожно-патрульные службы Госавтоинспекции.

При этом передвижение по Москве и Подмосковью без цифровых пропусков разрешено для грузового автотранспорта в период с 22:00 до 6:00. Кроме того, нотариальные конторы исключаются из списка организаций, работа которых в Москве приостановлена из-за распространения COVID-19.

Вдобавок, с 22 апреля жители Московского региона с острыми вирусными респираторными заболеваниями (ОРВИ) обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19. За ними будут наблюдать при помощи «электронного мониторинга местоположения гражданина в определённой геолокации», в том числе с использованием технических устройств.

Очаг во Владивостоке

Крупный новый очаг заболеваемости коронавирусом обнаружили во Владивостоке. Как заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, за прошлые сутки в регионе выявили 74 новых случая COVID-19. В Приморье с начала эпидемии известно о 178 заражённых, сказал губернатор.

«На лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжёлых пациентов, один — на аппарате ИВЛ. На карантине — 159 человек, в обсерваторах — 250 человек», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что самый крупный очаг инфицирования замечен больнице, где COVID-19 выявили у 42 человек, 17 из них это сотрудники больницы.

«Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины, в случае возникновения вспышек заболевания», — сказал губернатор.

Добавим, что 20 апреля стало известно об аналогичном случае в Екатеринбурге. В Центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга коронавирусную инфекцию заподозрили у 78 врачей и пациентов.

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с РИА Новости выразила мнение, что Россия сможет остаться на нижних строках рейтинга числа заражённых COVID-19 в мире, если распространение коронавируса в регионах удастся удержать.

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля», — сказала Лебединская.

Позиция Верховного суда по штрафам

Ранее Верховный суд России опубликовал обзор по отдельным вопросам судебной практики, в котором рассмотрены вопросы наказания нарушителей самоизоляции.

В суде пояснили, что действия тех, кто нарушает требования властей региона при введении режима повышенной готовности, подлежат ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 30 тыс. рублей для физических лиц, до 50 тыс. — для должностных лиц и ИП, а также до 300 тыс. — для юрлиц.

В то же время в обзоре судебной практики отмечается, что наказание по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП «должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами».

В свою очередь, к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП привлекаются не соблюдающие установленные требования граждане с подозрением на инфекционное заболевание, прибывшие в Россию в том числе из стран с эпидемически неблагополучной обстановкой, а также «находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания, в контакте с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания».

Наказание по этой статье предполагает штраф до 40 тыс. рублей для физических лиц, до 150 тыс. — для должностных лиц и ИП, до 500 тыс. рублей — для юрлиц. Кроме того, в отношении ИП и юридических лиц может применяться приостановка деятельности на срок до 90 дней.