|
Пик инфляции и снижение строительства жилья: Орешкин отчитался перед Путиным о состоянии экономики России
03 июня 2019, 22:39 • 60 • Политика
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции. "Но наши оценки - это самая слабая цифра в этом году", - тут же добавил он.
Министр экономического развития Максим Орешкин отчитался о состоянии экономики перед президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте главы государства.
Орешкин проинформировал президента, что в марте этого года инфляция в России достигла максимума - 5,3%. При этом министр отметил, что это "самая слабая цифра" в 2019 году. Также Орешкин пообещал, что к концу года экономический рост в России начнёт ускоряться.
Также он признался в том, что жилищное строительство в России показывает отрицательной рост. Однако Орешкин заверил, что это исключительно потому, что отрасль перестраивается под новый режим.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 мая 2019, 01:39
|
02 июня 2019, 01:09
|
02 июня 2019, 10:54
|
30 мая 2019, 04:54
|
03 июня 2019, 09:39
|
31 мая 2019, 18:36
|
31 мая 2019, 06:54