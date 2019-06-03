Пик инфляции и снижение строительства жилья: Орешкин отчитался перед Путиным о состоянии экономики России

Министр экономического развития Максим Орешкин отчитался о состоянии экономики перед президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте главы государства.

Орешкин проинформировал президента, что в марте этого года инфляция в России достигла максимума - 5,3%. При этом министр отметил, что это "самая слабая цифра" в 2019 году. Также Орешкин пообещал, что к концу года экономический рост в России начнёт ускоряться.

"Инфляция достигла максимума в марте - 5,3 процента, но наши оценки: это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт замедляться", - утверждает глава Минэкономразвития.

Также он признался в том, что жилищное строительство в России показывает отрицательной рост. Однако Орешкин заверил, что это исключительно потому, что отрасль перестраивается под новый режим.