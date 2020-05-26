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Пик - всё: Владимир Путин однозначно высказался о коронавирусе в России
26 мая 2020, 18:55 • 31 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден.
Пройденный пик заболеваемости не означает, что коронавирус отступил. Однако аховые значения позади и теперь мы можем переходить к новым этапам снятия ограничений.
Сегодня Путин выступил с заявлением в ходе совещания с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Министр сообщил, что в армии удалось справиться с распространением COVID-19. Владимир Путин в ответ предложил начать подготовку к параду Победы. Состоится парад 24 июня.
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