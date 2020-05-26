Пик - всё: Владимир Путин однозначно высказался о коронавирусе в России

Пройденный пик заболеваемости не означает, что коронавирус отступил. Однако аховые значения позади и теперь мы можем переходить к новым этапам снятия ограничений.

Сегодня Путин выступил с заявлением в ходе совещания с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Министр сообщил, что в армии удалось справиться с распространением COVID-19. Владимир Путин в ответ предложил начать подготовку к параду Победы. Состоится парад 24 июня.