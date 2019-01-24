Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко

С Петром Порошенко, известным своей способностью шокировать общественность, вновь случился конфуз. Президент Украины заправил пиджак в трусы. Неловкая ситуация произошла во время визита политика в Израиль.

Пиджак украинского лидера замялся и зацепился за ширинку. В таком виде его и сняли фотографы. Пользователи Сети хоть и привыкли видеть Порошенко в разных образах, но на этот раз политик превзошел свои самые смелые "луки". Кадр вызвал бурную реакцию. Многие напомнили, что модник Порошенко нередко появляется в странном виде. Видимо, это является частью его имиджа.

Рваные носки

Порошенко показал дырку на носке.

Петр Порошенко продемонстрировал всему миру свои рваные носки во время саммита НАТО в Варшаве. Президент обнажил пятку, когда возлагал венок перед монументом в память жертвам Волынской резни в Польше. На фотографии виден сильно порванный носок на пятке левой ноги украинского президента.

В стиле Трампа

Пользователей Сети рассмешили одинаковые костюмы Порошенко и Трампа.Пользователи соцсетей высмеяли фотографию Петра Порошенко с Дональдом Трампом и их женами Мариной и Меланьей

На Генассамблее ООН украинский президент щеголял в том же костюме, что и Дональд Трамп. Пресс-секретарь Петра Порошенко опубликовал парадное фото главы государства, его супруги Марины с Дональдом Трампом и первой леди США Меланьей. Президенты двух стран на фото облачены в одного цвета костюмы и галстуки. Не остались без внимания и абсолютно идентичные туфли двух первых дам.

Мятый Порошенко

"Мятый" вид украинского президента часто привлекает внимание

Неглаженый костюм и в целом "мятый" вид украинского президента привлек внимание пассажиров рейса Лондон - Киев. В Сети долго обсуждали фото, на которых Порошенко сам засовывает багаж на полку и с улыбкой садится на свое место. Опухшее лицо, мятые брюки - как предположили пользователи, в таком виде Порошенко возвращался из США после похорон сенатора Джона Маккейна.

Президент Украины на торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париж тоже был слегка помят. Украинский лидер появился на публике в темно-синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. На опубликованных в сети фотографиях видно, что штанины Порошенко непроглажены и покрыты складками.

В сентябре 2016 года президент Украины посетил церемонию прощания с бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом. Мятый костюм также никуда не делся.

Неглаженые брюки пользователи разглядели и на семейной фотографии Петра Порошенко, которой поделился в Сети сам украинский лидер.