Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пути транзита: удастся ли Украине добиться ареста акций «Газпрома» в проекте «Се...
"Россия- супердержава, конкурент, но не враг": конгрессмены из США приехали в Го...
«На Украине даже не понимают, какую глупость сморозили»: эксперт о реакции Киева...
"Гангстер от политики!" Станкевич припомнил все ГРЕХИ Трампа. Вечер с ...
Главная / В России

Пиарщица, «вычищавшая ватников» - КП: «Написала это на эмоциях»

03 июля 2018, 18:09  •  184 • В России

Соцсети бурлят от нового скандала. Пиарщица «Леруа Мерлен» Галина Панина сказала, что пьяные фанаты сожгли женщину после матча Испания-Россия. Когда из-за этого фейка в ее адрес посыпались оскорбления, она написала, что вычищает и удаляет ватников из комментариев. Блогеры узнали, что еще Панина читает лекции для патриотичной молодежи на форуме «Территория смыслов». «КП» свзялась с пиарщицей и взяла у нее эксклюзивное интервью.

- Что вы имели в виду под "ватой"?

- Я написала об этом в посте по совету Генеральной прокуратуры. Ватой я назвала представителей ультра-патриотических настроений. "Вата" появилась, как эмоциональная реакция на их оскорбления. Все началось с того, что Марина Юденич перепостила новость и посыпались оскорбления. Они эмоционально меня оскорбили. Я эмоционально ответила. Это было в стиле "сам такой". Вы меня оскорбили - я вас оскорбила.

- Вы будете с Юденич судиться?

- Да, готовлю личный иск.

- И вот по поводу той погибшей девушки. Пишут, что это Юлия Анискина. Якобы она покончила жизнь самоубийством, находилось на учете психиатров. Говорят, она работала в "Леруа Мерлен".

- Кто работал в "Леруа Мерлен"? Юля? Боже.. Нет, конечно. Это первый раз слышу. И имя ее не знала. Я писала по сути с просьбой: может кто-то что-то слышал. В ответ я получила кучу грязи. Я в посте указала, что это не новость. Мне об этом сказала стажерка, девушка, которая там живет.

- Были какие-то отклики от руководства?

- Да, мы готовим запрос в администрацию Московской области с просьбой принести официальные извинения, потому что были допущены оскорбления в адрес сотрудника "Леруа Мерлен". Во-вторых, нужно работать с агрессией в сети. Это очень серьезно. Общество готово поверить во все, лишь бы не было ничего светлого и доброго.

- Вы продолжите читать лекции на молодежных форумах, там, «Территория смыслов»?

- Да, если у них это будет в повестке - ради Бога. Я усилю курсы по подготовке психологической людей к кибербуллингу.

Пост про «ватку» и «победобесие» Панина удалилаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«НАЗЫВАТЬ НАРОД ВАТОЙ – МЕРЗКО»

Внимание к скандалу привлекла известная журналистка Марина Юденич. «Комсомолка» дозвонилась ей, чтобы узнать ее версию конфликта.

- Пусть подает в суд, - сказала "КП" Юденич. - Я увидела у кого-то из друзей перепост ее поста про "вату" и "победобесие". Когда я такое читаю, в моей душе возникают очень негативные эмоции. Поэтому я написала то, что я думаю. Ровно в этом месте я поставила точку. А дальше произошло то, что произошло. Мы долго говорим о создании в России гражданского общества. Вот оно, судя по реакции, сформировалось. Может, не всегда эта реакция приятна, корректно сформулирована, иногда скипидарна - какая есть, другого народа у нас нет. Надо думать о своих словах в соцсетях. Извиняться я не буду. Высказала ее резко, но в рамках закона. Могу повторить. Это глупость и мерзость называть народ "ватой" и ставить тэг "победобесие". И человек, который себе это позволяет, дурак.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
184
Источник
Похожие новости
03 июля 2018, 01:54
"Вы жалкие клоуны!": Пранкеры ответили СБУ и Бабченко через "Комсомолку"
02 июля 2018, 20:54
«За рамками повестки»: как в России отреагировали на намерение Трампа обсудить крымский вопрос на переговорах с Путиным
03 июля 2018, 13:09
Альтернатива «продувке»: вступили в силу изменения в законе о вождении в нетрезвом виде

03 июля 2018, 14:54
Матвиенко устроила разнос властям Читы: захолустье, бурьяны по пояс, на каблуках не пройти!
03 июля 2018, 19:39
Международный уровень: к 2022 году в России могут ввести обязательный ЕГЭ по иностранному языку
03 июля 2018, 14:54
Песков: Путин готов встретиться с Трампом с глазу на глаз
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 июня 2018, 15:09
Сделка с Путиным: США выведут войска из Сирии
29 июня 2018, 08:40
Смертельная бацилла для Европы родилась в Италии
02 июля 2018, 12:54
Воскресшего Бабченко "избили" за просмотр матча Россия-Испания
30 июня 2018, 03:54
«Инструменты постправды»: зачем ЕС требует от России признать вину в крушении малайзийского Boeing
01 июля 2018, 02:39
«В погоне за громкой энергетической политикой»: почему Польша заявила о своём праве требовать у «Газпрома» скидку
29 июня 2018, 08:39
Киев и Кишинёв обсчитались. В «российской колонне» не хватает БТР
02 июля 2018, 08:10
Милое личико на флаге латышских националистов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.