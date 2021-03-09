Пиарщики Минобороны дали повод для международного скандала

Военные показали, как для заправки бронетранспортёров используются автоцистерны, специально замаскированные под гражданские зерновозы. Однако, как мы видим, это не сочетается с тем, что указано в Женевской конвенции.

Сюжет: Армия

Сообщение появилось на официальном сайте военного ведомства. «Военнослужащие службы ГСМ подразделений материально-технического обеспечения Центрального военного округа отработали массовую дозаправку бронетехники в ходе практического этапа учения, прошедшего на полигоне в Свердловской области. В ходе учения также были отработаны вопросы проведения нестандартной маскировки специальной техники от средств воздушного нападения и разведки», – говорилось в публикации. Из приложенного к тексту видео каждый мог увидеть, что подразумевалось под словами «нестандартная маскировка». Между рядами БТР въехал обычный бортовой КамАЗ с затянутым сверху кузовом. На дверях и бортах грузовика красовались надписи «Зернопром» и «Зерно – стране». Затем боец в маскхалате через потайную замочную скважину открыл замок и поднял фальшивый борт кузова, под которым скрывались топливные шланги. В одну минуту их протянули к бронетранспортёрам, начав заправку одновременно двух боевых машин.

«Советский мирный трактор»

Внешне всё выглядело, как принято в армии, споро и молодцевато. Однако размещавшие новость сотрудники Минобороны, вероятно, забыли: с 1949 года в мире действует Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. Один из её принципов указывает: гражданское население не должно являться объектом военных операций, нападать можно только на комбатантов. Из этого вытекает, что вышеуказанные положения конвенции могут нарушаться, так как существует запрет маскировать боевую технику под гражданскую, поскольку это может спровоцировать гибель мирного населения. Ведь противоборствующей стороне, которую несколько раз обстреляет какой-нибудь замаскированный грузовик с надписью «Хлеб», проще впредь сразу открывать огонь, чем нести потери. Конечно же, грань между военным и, скажем, гражданским бензовозом очень тонка, но в данном случае фотографии, сделанные на учениях, дают основание полагать, что перед нами именно военный бензовоз, промаркированный как гражданская техника. У военных осталось лишь одно оправдание: бензовоз непосредственно не несёт оружие на себе.

Естественно, что зарубежные СМИ не смогли пройти мимо скандальной новости. Так, британская Би-би-си прямо указала, что всё это больше походит не на военную хитрость, а на вероломство, поскольку такая маскировка может спровоцировать гибель гражданских лиц. Заодно в воздухе повис другой, куда более важный вопрос: а точно ли это был единичный пример или случайно оказался раскрыт новый тренд российской военной тактики? Надписи «Зерновоз» на КамАЗе выполнены явно не наспех и не от руки. Вряд ли какой-то комполка, желая отличиться, за свои деньги заказал дизайн и отпечатал надписи на плёнке. Означает ли это, что на армейских складах во множестве приготовлен подобный камуфляж? Может быть, военное руководство так воодушевила игра в «ихтамнетов» и в «зелёных человечков» без знаков различия?

Фото: VK.Минобороны России

Влипли в историю

Понятно, что, с точки зрения военных, ничего страшного не произошло – любая армия стремится обмануть противника и уменьшить свои потери. Однако в армейской среде существует поговорка, что «[наказывают] не за то, что сделал, а за то, что попался». Пиар же у этой истории получается весьма негативный.

Сегодня обвинения в нарушении Женевской конвенции часто звучат в адрес палестинцев, размещающих свои пусковые установки для обстрела Израиля в кузовах мусоровозов. Срезанный верх позволяет вести огонь, а в случае уничтожения такой ПУ всегда можно предъявить миру кадры сгоревшего «мирного» грузовика. Похожим образом поступают иранцы, использующие в качестве носителя пусковой установки Shahab-1 обычные полуприцепы. Внешне тягач с ней выглядит на дороге как обычная фура. В случае необходимости тент на прицепе сдвигается, позволяя производить пуск ракеты. Также грузовики с миномётами и пусковыми установками в кузовах были замечены в Донбассе – украинские СМИ активно публиковали фото подобных «ракетмобилей», используемых силами непризнанных ДНР и ЛНР.

Стоит сказать, что в своё время Россия едва избежала такого скандала. В 2009 году на выставке в Малайзии была продемонстрирована ракетная система «Клаб-К». Разработка ОКБ «Новатор» выглядит весьма интересно, включая пусковую установку ракет 3М-54Э, 3М-14Э и Х-35УЭ, модуль обнаружения и целеуказания, а также беспилотный вертолёт. Но главное – комплекс компактно помещается внутри стандартного грузового контейнера. Тогда британская «Дейли телеграф» также возмущалась, что русские приготовили вероломное оружие – одновременно по миру перевозятся миллионы контейнеров, как узнать, в каком из них ракеты? Однако в то время Запад и Москва пытались понравиться друг другу и особых претензий не прозвучало. Сейчас же время другое, и повод раздуть из мухи слона, обвинив Россию в том, что её армия использует запрещённые методы ведения войны, явно появился. Вряд ли им не воспользуются. За что «поблагодарить» стоит неуклюжих пиарщиков Минобороны.

Фото: Viki

Справка

Из истории известно немало примеров, когда военные объекты камуфлировали под гражданские. Один из самых ярких – вспомогательные крейсеры гитлеровского флота, представлявшие собой обычные сухогрузы, только скрытно вооружённые. Поднимая голландский или английский флаги, рейдеры подходили к судам противника, после чего открывали огонь. Неудивительно, что действия немецких вспомогательных крейсеров стали образцом вероломства.

В 60-х годах прошлого века в СССР предпринималась попытка вооружения гражданских кораблей баллистическими ракетами с ядерными зарядами. В качестве носителя выбрали транспортные суда усиленного ледового класса проекта 550 типа «Амгуэма», которые должны были нести ракеты Р-29. Советский проект «Скорпион» появился в ответ на идею американцев вооружить ядерными ракетами гражданские суда. Однако после того как в США отказались от инициативы, в СССР также свернули свой проект.

Реальным примером маскировки может считаться «ядерный поезд», разработанный в СССР. Большой железнодорожный ракетный комплекс «Молодец» стоял на вооружении с 1987 года, всего было построено 12 БЖРК. Каждый поезд нёс стратегические межконтинентальные ракеты, пусковые установки находились внутри вагонов. С 1994 года все БЖРК были сняты с вооружения. 23 апреля 2013 года заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил о возобновлении опытно-конструкторских работ по созданию железнодорожных ракетных комплексов нового поколения «Баргузин». Предполагалось, что первый БЖРК, несущий шесть ракет «Ярс», встанет в строй в 2020 году. Однако в 2017 году работы были свёрнуты. Это решение в российской общественности многие подвергли критике, однако ряд экспертов полагает, что БЖРК бесполезны. В отличие от подвижных установок на базе тягачей они маломобильны, передвижение «ядерного поезда» легко заметить из космоса, кроме того, БЖРК намного легче уничтожить.