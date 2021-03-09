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Пиарщики Минобороны дали повод для международного скандала
09 марта 2021, 09:50 • 388 • Аналитика
Военные показали, как для заправки бронетранспортёров используются автоцистерны, специально замаскированные под гражданские зерновозы. Однако, как мы видим, это не сочетается с тем, что указано в Женевской конвенции.
Сюжет: Армия
Сообщение появилось на официальном сайте военного ведомства. «Военнослужащие службы ГСМ подразделений материально-технического обеспечения Центрального военного округа отработали массовую дозаправку бронетехники в ходе практического этапа учения, прошедшего на полигоне в Свердловской области. В ходе учения также были отработаны вопросы проведения нестандартной маскировки специальной техники от средств воздушного нападения и разведки», – говорилось в публикации. Из приложенного к тексту видео каждый мог увидеть, что подразумевалось под словами «нестандартная маскировка». Между рядами БТР въехал обычный бортовой КамАЗ с затянутым сверху кузовом. На дверях и бортах грузовика красовались надписи «Зернопром» и «Зерно – стране». Затем боец в маскхалате через потайную замочную скважину открыл замок и поднял фальшивый борт кузова, под которым скрывались топливные шланги. В одну минуту их протянули к бронетранспортёрам, начав заправку одновременно двух боевых машин.
«Советский мирный трактор»
Внешне всё выглядело, как принято в армии, споро и молодцевато. Однако размещавшие новость сотрудники Минобороны, вероятно, забыли: с 1949 года в мире действует Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. Один из её принципов указывает: гражданское население не должно являться объектом военных операций, нападать можно только на комбатантов. Из этого вытекает, что вышеуказанные положения конвенции могут нарушаться, так как существует запрет маскировать боевую технику под гражданскую, поскольку это может спровоцировать гибель мирного населения. Ведь противоборствующей стороне, которую несколько раз обстреляет какой-нибудь замаскированный грузовик с надписью «Хлеб», проще впредь сразу открывать огонь, чем нести потери. Конечно же, грань между военным и, скажем, гражданским бензовозом очень тонка, но в данном случае фотографии, сделанные на учениях, дают основание полагать, что перед нами именно военный бензовоз, промаркированный как гражданская техника. У военных осталось лишь одно оправдание: бензовоз непосредственно не несёт оружие на себе.
Естественно, что зарубежные СМИ не смогли пройти мимо скандальной новости. Так, британская Би-би-си прямо указала, что всё это больше походит не на военную хитрость, а на вероломство, поскольку такая маскировка может спровоцировать гибель гражданских лиц. Заодно в воздухе повис другой, куда более важный вопрос: а точно ли это был единичный пример или случайно оказался раскрыт новый тренд российской военной тактики? Надписи «Зерновоз» на КамАЗе выполнены явно не наспех и не от руки. Вряд ли какой-то комполка, желая отличиться, за свои деньги заказал дизайн и отпечатал надписи на плёнке. Означает ли это, что на армейских складах во множестве приготовлен подобный камуфляж? Может быть, военное руководство так воодушевила игра в «ихтамнетов» и в «зелёных человечков» без знаков различия?
Фото: VK.Минобороны России
Влипли в историю
Понятно, что, с точки зрения военных, ничего страшного не произошло – любая армия стремится обмануть противника и уменьшить свои потери. Однако в армейской среде существует поговорка, что «[наказывают] не за то, что сделал, а за то, что попался». Пиар же у этой истории получается весьма негативный.
Сегодня обвинения в нарушении Женевской конвенции часто звучат в адрес палестинцев, размещающих свои пусковые установки для обстрела Израиля в кузовах мусоровозов. Срезанный верх позволяет вести огонь, а в случае уничтожения такой ПУ всегда можно предъявить миру кадры сгоревшего «мирного» грузовика. Похожим образом поступают иранцы, использующие в качестве носителя пусковой установки Shahab-1 обычные полуприцепы. Внешне тягач с ней выглядит на дороге как обычная фура. В случае необходимости тент на прицепе сдвигается, позволяя производить пуск ракеты. Также грузовики с миномётами и пусковыми установками в кузовах были замечены в Донбассе – украинские СМИ активно публиковали фото подобных «ракетмобилей», используемых силами непризнанных ДНР и ЛНР.
Стоит сказать, что в своё время Россия едва избежала такого скандала. В 2009 году на выставке в Малайзии была продемонстрирована ракетная система «Клаб-К». Разработка ОКБ «Новатор» выглядит весьма интересно, включая пусковую установку ракет 3М-54Э, 3М-14Э и Х-35УЭ, модуль обнаружения и целеуказания, а также беспилотный вертолёт. Но главное – комплекс компактно помещается внутри стандартного грузового контейнера. Тогда британская «Дейли телеграф» также возмущалась, что русские приготовили вероломное оружие – одновременно по миру перевозятся миллионы контейнеров, как узнать, в каком из них ракеты? Однако в то время Запад и Москва пытались понравиться друг другу и особых претензий не прозвучало. Сейчас же время другое, и повод раздуть из мухи слона, обвинив Россию в том, что её армия использует запрещённые методы ведения войны, явно появился. Вряд ли им не воспользуются. За что «поблагодарить» стоит неуклюжих пиарщиков Минобороны.
Фото: Viki
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