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Пиар сильнее реальной помощи? Китай пытается "отвоевать" Сербию у России
05 декабря 2020, 21:05 • 95 • Политика
Китай пытается расширить своё влияние на Балканы и "отвоевать" Сербию у России. По словам эксперта, пиар в этой борьбе оказался сильнее реальной помощи.
Такое мнение высказал основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко. Он обратил внимание на то, что обе страны оказали Сербии помощь в разгар пандемии. Несмотря на то, что российская помощь оказалась несоизмеримо весомее (12 самолётов МЧС с оборудованием и медицинской техникой), она прошла практически незамеченной, а вот о поставках из Китая трубили все местные СМИ.
Как отмечает Бондаренко, дело тут даже не в том, что китайцы направили свои самолёты раньше русских, а в том, что они развернули вокруг этой гуманитарной акции целую пиар-кампанию с билбордами и другими видами рекламы, пишет "Независимая газета".
Усиление влияния Пекина уже даёт свои плоды. В 2018 году китайская Zijin Mining Group получила право на разработку медного рудника "Бор", оставив ни с чем российские компании. А в сентябре китайский гигант Huawei открыл в Сербии своё представительство. В планах компании заняться разработкой системы мобильной связи нового поколения 5G. Сербские молодые люди тем временем поголовно сидят в популярном китайском видеосервисе TikTok.
Если Россия не возьмёт инициативу в свои руки, она может потерять Балканский регион, считает Бондаренко.
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