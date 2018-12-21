Пиар или всерьез? Порошенко заявил о переброске войск к побережью Азовского и Черного морей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил действия Петра Порошенко и его намерения по дальнейшему обострению отношений с Москвой. В то же время украинский лидер объявил об укреплении побережья Азовского и Черного морей.

Спасибо военному положению

Президент Украины Петр Порошенко, находясь на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, сообщил о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей при помощи авиации. По его словам, данные маневры проводятся с целью укрепления береговой линии.

Разумеется, Порошенко не мог не упомянуть заслугу военного положения, введенного в десяти областях страны после инцидента в Керченском проливе. Украинский лидер подчеркнул, что, именно благодаря этим мерам, удалось в кратчайшие сроки привести армию в боевую готовность. Теперь, по словам Порошенко, было проведено «боевое слаживание бригад», предназначенных для защиты самого опасного направления.

Президент Украины обратил внимание на то, что в указанный район стягиваются дополнительные силы Национальной гвардии и СБУ. Требования к военнослужащим стали более строгими, службу они несут в усиленном режиме. Киеву по-прежнему мерещится российская угроза, которой так удобно оправдывать проблемы внутри страны.

На заявление Порошенко уже отреагировали в Государственной думе. Замглавы комитета по обороне Александр Шерин уверен, что слова украинского президента больше походят на пиар, чем на серьезные стратегические замыслы.

А. Шерин. Фото: www.globallookpress.com

Депутат от ЛДПР сравнил действия Порошенко с тем, как некоторые играют в войну на компьютере, при этом никогда не служив в армии. Шерин подчеркнул, что цель Порошенко – это продление военного положения (оно истекает 26 декабря – прим. Царьград), а все его красивые заявления другого смысла иметь не могут. «Перебрасывать десант к Азовскому морю – нет никакого смысла. Потому что туда никто не собирается нападать», - добавил парламентарий.