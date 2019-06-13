Пиар или просто ложь: ВСУ якобы подошли вплотную к Донецку

Автор:

Курганов Дмитрий

«Местным будет меньше прилетать»

Украинские военные вплотную подошли к Донецку, до которого якобы осталось не более 250 метров. Во всяком случае, так утверждают в ВСУ. Как заявил пресс-офицер 24-й бригады Назар Ильницкий, согласно разработанному с участием высшего командования плану, разведчики вошли в «серую зону», чтобы улучшить своё тактическое положение. По его словам, всё было детально спланировано и выполнено.

Ильницкий отметил, что закрепление бойцов бригады на новых позициях в Марьинке практически означает, что там больше нет «серой зоны», и это якобы позволит местным жителям чувствовать себя в большей безопасности, поскольку им будет «меньше прилетать». Представитель ВСУ подчеркнул, что благодаря этим действиям украинские военные смогут лучше контролировать действия врага. Пресс-офицер также заявил, что даже такие маленькие победы позитивно сказываются на моральном состоянии бойцов, поскольку возвращение земель «по чуть-чуть» очень мотивирует. «Они понимают, что не стоят на месте», – сказал Ильницкий в эфире радиостанции «Армия FM».

Обстановка накаляется ещё больше

В то же время в ДНР захват украинскими военными территории к западу от Донецка опровергли. Заместитель начальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин подчеркнул, что речь может идти только об усилении обстрелов, а не о продвижении ВСУ вглубь Марьинки. «Военнослужащие народной милиции республики продолжают занимать свои позиции», – сказал Басурин.

О том, что украинские военные выдают желаемое за действительное, написал в своём телеграм-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, назвав ложью «сенсационную» новость о продвижении ВСУ к Донецку. По его словам, Александровка по-прежнему находится под контролем ДНР, да и от неё до Донецка ещё минут пятнадцать езды. «Какие 100-250 метров», – удивляется журналист. Вместе с тем Сладков отметил, что ситуация действительно продолжает накаляться. Тот факт, что в зону боевых действий перебрасываются украинские реактивные системы залпового огня «Смерч», говорит о намерениях ВСУ захватывать цели в тылу ДНР. Для обстрелов Донецка таких перемещений не потребовалось бы – «бить по нему» можно и из Краматорска.

Донецк. Фото: Fedorov Oleksiy / Shutterstock.com

В Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) за последние 24 часа зафиксировали 15 обстрелов со стороны украинских военных формирований. ВСУ задействовали артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатомёты и миномёты. Также в ходе атак использовались крупнокалиберные пулемёты. Нелишним будет напомнить, что согласно минским договорённостям, все вооружения с калибром свыше 100 мм должны быть отведены от линии соприкосновения. Очевидно, что эти положения соглашения украинскими военными по-прежнему не выполняются.

«Благие намерения» Кучмы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала заявление представителя ВСУ о приближении к Донецку, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои обещания установить мир на юго-востоке страны, продолжает претворять в жизнь политику своего предшественника на посту главы государства. Сенатор также подчеркнула, что разрешить конфликт в Донбассе возможно только мирным путём.

В Министерстве иностранных дел России с сожалением констатировали, что предложение главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы ввести запрет на ответные обстрелы в регионе конфликта так и осталось всего лишь «благими намерениями». В российском внешнеполитическом ведомстве склонны считать, что такое поведение новых украинских властей приводит к мысли о поиске искусственных предлогов для саботажа переговорного процесса. Таким образом, политика по отношению к Донбассу, которой придерживался Порошенко, никуда не делась.

«Привет, Зеля»

Впрочем, существуют мнения, что украинские военные просто не слушаются своего верховного главнокомандующего, игнорируя приказы о прекращении огня. В частности, говорил об этом в интервью Царьграду и спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Мы видим, что военные не слушают своего верховного главнокомандующего, грубо нарушая минские договорённости, занимая так называемую серую зону, которая должна быть, по минским соглашениям, демилитаризованной, в ней не должно быть ни военных, ни каких-то вооружений,

– сказал журналист.

Об этом говорят и панибратские обращения военных к Зеленскому, которые можно было увидеть на видео в Сети. «Привет, Зеля!» – уважением к главнокомандующему тут и не пахнет, не говоря уже о выполнении приказов. По мнению Коца, добиться поддержки силовиков новый президент Украины пока не смог.

Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

При этом несколько дней назад пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в прямом эфире телеканала «1+1» не стала отрицать, что войска ВСУ фактически убивают в Донбассе мирных жителей. Однако делают это они, по её словам, лишь после «провокаций». То есть это ополченцы якобы стреляют из детских садов и других районов с мирными жителями. «И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», – пояснила Мендель.

Пиар от безысходности

Пока заявления представителя ВСУ Ильницкого выглядят скорее пиаром, чем констатацией истинного положения дел. Для Украины война затянулась настолько, что каждое продвижение на 10-20 метров, даже если оно действительно имело место, нужно представить как героический подвиг, «поднимающий моральный дух солдат». Военный корреспондент Дмитрий Стешин уверен, что выход из конфликта может быть только политическим. Но поскольку Украина по-прежнему управляется Западом, говорить об этом не приходится. «Разумеется, они никогда не допустили бы к власти президента, который изменил бы внешнюю и внутреннюю политику Украины», – сказал журналист Царьграду.

Зеленский неоднократно заявлял, что будет «бороться за мир» на юго-востоке Украины. Однако его визит на фронт и последующие действия украинских военных говорят о том, что в ближайшем будущем ситуация в зоне конфликта вряд ли изменится в лучшую сторону.