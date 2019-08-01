Пиар или искренность: Трамп предложил Путину тушить пожары вместе

Автор:

Курганов Дмитрий

Озабоченный Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых американский лидер предложил своему коллеге помощь в тушении масштабных лесных пожаров в Сибири. Как сообщила пресс-служба Кремля, именно от Вашингтона исходила инициатива данного разговора. Другими словами, Трамп сам позвонил Путину.

Российский лидер поблагодарил президента США за такое внимание к проблемам нашей страны, добавив, что если помощь понадобится, Москва за ней обратится. Путин рассказал Трампу о том, как на сегодняшний день проходит тушение огня. Глава Кремля отметил, что в Сибири развёрнута мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Как стало известно из докладов МЧС России, ощутимые проблемы возникают с дозаправкой самолётов и вертолётов, а также их размещением, однако и они постепенно решаются.

Путин подчеркнул, что видит в предложении своего американского коллеги залог стабилизации отношений России и США в будущем, которые станут по-настоящему полноформатными. Главы двух государств условились продолжать контакты как по телефону, так и во время предстоящих личных встреч. Дали комментарий относительно состоявшегося разговора и в Вашингтоне. Там подтвердили, что Дональд Трамп озабочен масштабными пожарами в Сибири. Также в сообщении Белого дома отмечается, что стороны обсудили вопросы торговых отношений между двумя странами.

След Ди Каприо

Казалось бы, какое дело американскому президенту до горящих лесов Сибири? Ведь это же действительно колоссальный ущерб для России, вечного соперника Штатов. Санкции же вводят, чтобы нам насолить, а тут русские сами себе вредят, даже делать ничего не надо. Но не всё так просто. Уж больно красиво совпало, что Трамп позвонил Путину как раз после того, как знаменитый оскароносный голливудский актёр Леонардо Ди Каприо обратил внимание на проблему пожаров на востоке России и в других странах. По его мнению, такое огромное количество пожаров, полыхающих в одно и то же время, наглядно свидетельствует о климатическом кризисе. Звезда Голливуда отметил, что при горении такого числа деревьев выделяется столько же углекислого газа, сколько вся Швеция «производит» за целый год.

Огромные возгорания в Гренландии, Сибири и на Аляске производят струи дыма, которые можно увидеть из космоса,

— написал Ди Каприо.

Последствия лесных пожаров в Красноярском крае. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС

Подписчики Лео из России стали щедро осыпать актёра благодарностями в стиле «Лёвушка — мужик». Впрочем, сам факт такого внимания со стороны Ди Каприо совсем не удивителен, ведь проблемами экологии он озабочен уже много лет. В частности, он является представителем ООН по вопросам глобального изменения климата на земле. И вот в этом качестве в декабре 2016 года он встретился с Трампом, чтобы поговорить с ним о защите экологии. При этом сам будущий президент США в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что проблема глобального потепления не стоит выеденного яйца, если вообще существует.

Не исключено, что та встреча в чём-то изменила представления миллиардера об этом. Может быть, на него повлияла дочь Иванка, которой Ди Каприо передал копию фильма «Спасти планету», в создании которого сам и участвовал. Но есть и более банальное объяснение участливости Трампа и его звонка Путину. Президент США, готовясь к непростым выборам, решил произвести впечатление на «зелёных» и представителей шоу-бизнеса. Как известно, многие селебрити, как и спортсмены, главу Белого дома, мягко говоря, недолюбливают.

И если озабоченность Ди Каприо пожарами вызвала у российских интернет-пользователей в целом положительную реакцию, то предложение Трампа о помощи было встречено скорее с сарказмом. Президенту США напомнили, как бушевали пожары в Калифорнии, уничтожая, в том числе, шикарные дома знаменитостей. Также в Сети пошутили, что у демократов теперь есть очередной повод для импичмента Трампу. Как же так, русские хакеры в наши выборы вмешиваются, а нам в тушение их пожаров вмешаться не дают.

Калифорния. Фото: www.globallookpress.com

Галкин против звёзд

Ранее многие звёзды отечественного шоу-бизнеса заполнили ленты социальных сетей постами о том, почему не тушатся пожары в Сибири. Артист и телеведущий Максим Галкин на своей странице в Instagram раскритиковал знаменитостей, которые, по его мнению, неискренни и преследуют корыстные цели вроде увеличения своей популярности на этой теме.

В размещённом видео он отметил, что его недовольство вызвано «инфантильностью общества» с точки зрения социальной активности. Артист отметил, что это проявляется тогда, когда происходит что-то серьёзное, и люди, включая представителей «гламурного» Instagram, «начинают всех хаять». По словам Галкина, о проблемах леса, да и вообще о катастрофах начинают говорить, только когда это уже случилось. И происходят они не из-за того, что «кто-то больше наворовал», а из-за психологии жителей страны. Шоумен также сказал, что чиновники являются частью народа, и их качества — часть характеристик всех людей.

Будет ещё хуже

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Вот так с пожарами и получилось, что сначала «тушить не надо», потом «тушить невыгодно», а потом уже не особо и выходит. Возгорания в тайге действительно крайне сложно контролировать. Одной из причин столь плачевной ситуации стал вступивший в силу 1 января 2007 года новый Лесной кодекс, который в десятки раз сократил число людей, следящих за противопожарной безопасностью в российских лесах.

А тем временем руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко предупреждает, что климатические изменения добрались и до России — из-за них ситуация с лесными пожарами будет только ухудшаться. В этом году худо-бедно потушат. А что будет в 2020-е? Будет гореть по пять миллионов гектаров и более? Такого допустить нельзя. Наши леса — не только часть лёгких планеты, но и богатство России, которое нужно беречь.