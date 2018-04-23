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«Пиар-игра в войну с государством»: IT-предприниматель Ашманов о позиции Telegram в связи с блокировкой Роскомнадзором

23 апреля 2018, 20:24  •  9 • В России
Открытое противостояние Telegram и Роскомнадзора продолжается уже неделю. Пока администраторы мессенджера пытаются обходить блокировку, а РКН расширяет чёрный список IP-адресов, через которые идёт трафик приложения. RT узнал у одного из известнейших российских IT-предпринимателей Игоря Ашманова, когда этот процесс может завершиться, зачем нужен информационный суверенитет и в чём вред любого мессенджера.
 
© Наталья Селивёрстова / РИА Новости
 

— Как вы считаете, почему спустя неделю Telegram до сих пор не заблокирован? 

— Потому что идёт борьба. Частично Telegram заблокирован, идёт постоянное наращивание списка адресов. Как говорят сисадмины, интернета осталось максимум на полгода. Технически Telegram весь и не заблокируешь, но нарушение его работы даже на единицы процентов приведёт к оттоку пользователей. 

— Каким вы видите развитие ситуации в дальнейшем, есть ли шанс, что суд пересмотрит своё решение?

— Нет, не думаю. Суд, как мне кажется, не будет руководствоваться прагматикой, что заблокировать трудно, сложно и т.п. Есть закон, нарушитель игнорирует в вызывающей форме — блокируем.

— Что может быть самым сильным ударом для Telegram?

— Мне кажется, ничто в России не может быть ударом для Telegram. Сильным ударом будут проблемы в США или Европе. 

— Знаете ли вы компании, которые пострадали в результате массовых блокировок? Как вы думаете, пойдут ли они в суд? 

— Ну, я читаю об этом в основном в соцсетях. Там жалобы от совсем маленьких лавочек до крупных, в том числе «дочек» «Яндекса». Кто-то может и подать в суд, причём не потому, что сильно пострадал (там же в основном логистика общения с клиентами, пиар, чат-боты), а от общего запала борьбы с Роскомнадзором.

Но некоторые считают, что это Дуров своей борьбой подставляет экосистему, которая выросла на его платформе. Что платформа должна брать ответственность и не устраивать пиар-игр в войну с государством. Есть и те, кто особо не парится: взял и поставил VPN — всё работает. Что ныть-то?

  • Игорь Ашманов
  • © Агентство городских новостей «Москва»

— Как ситуация с блокировкой Telegram может отразиться на российском интернете? Что нас всех ждёт? 

— Отразится плохо. Вместо Дурова сначала придут такие средства коммуникации, про которые даже непонятно, с кем там разговаривать, а потом такие, что даже их существование установить будет трудно — не то что блокировать. Граждане будут думать, что в рунете главное — бороться с государством. В расширившуюся серую зону анонимайзеров и VPN полезет всякая нечисть: детское порно, наркотики, экстремисты и т.п. Но Дуров не делает ни единого шага навстречу (хотя в Иране, Индонезии и США, похоже, договорился с государством). Непонятно, как может быть компромисс с тем, кто специально, нарочито, хамски не идёт ни на какие компромиссы. 

— Будет ли блокировка Telegram способствовать обеспечению информационной безопасности при наличии огромного количества других мессенджеров?

 По идее, должна способствовать. Нужен механизм обеспечения информационного суверенитета. Такие тяжёлые роды этого механизма. Можно назвать это тренировкой. Роскомнадзор, конечно, машет ломом в посудной лавке, но, может, научится как раз к смене правительства.

Надо, Петя, надо!

— Каким мессенджером пользуетесь вы? Какой посоветуете пользователям?

— Никаким не пользуюсь и вам не советую. Мессенджер — синхронное средство коммуникации. Оно выжигает мозг, заставляет думать квантами в полминуты. Воспитывает клиповое сознание. Это известно ещё со времён ICQ с её непрерывным брямканьем. Мне и так звонят каждые 5—10 минут (телефон — это тоже синхронное средство). Чем меньше синхронных коммуникаций, тем больше времени подумать, тем длиннее квант мышления. Тем качественнее асинхронные коммуникации, да и оставшиеся синхронные — вроде общения с семьёй. Почта — хорошее асинхронное средство для работы: можно сразу не отвечать, отложить ответ, обсудить его, подготовить. Или вообще не отвечать, если не хочется. Это правильно форматирует мозги и общение. Даже Facebook в этом смысле — и то лучше мессенджера. Но ведь мессенджеров, по сути, не было года три-четыре назад. Не будет их и через три-четыре года. Все перебегут на что-то ещё более модное-стильное-молодёжное. И зашифрованное.

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