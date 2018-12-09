«Пиар и глупость»: в Москве ответили на призыв Киева заблокировать для российских судов порты США и Европы

Президент Украины Пётр Порошенко вновь идёт на провокацию, заявили в Госдуме и Совете Федерации. Таким образом парламентарии прокомментировали заявление Киева о готовности координировать действия стран Европы и США в том случае, если они согласятся закрыть свои порты для российских судов. Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа назвал инициативу «пиаром» украинского лидера, который пытается набрать политические очки перед выборами. В свою очередь, сенатор Владимир Джабаров призвал Порошенко обратить внимание на внутриукраинские экономические проблемы. По его словам, Россия не является врагом Украины и не будет реагировать на провокации Киева.

Президент Украины Пётр Порошенко пытается совершить «очередную провокацию» своим призывом к Западу закрыть порты для судов России, поскольку проход через Керченский пролив якобы заблокирован. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT. При этом он сомневается, что на Западе поддержат предложение украинского лидера.

«Состоялся брифинг с участием руководства департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, где было чётко сказано, что проход свободный. Просто есть форма прохождения Керченского пролива для всех судов, в том числе украинских, — с уведомления коменданта этого порта. Всё, больше никаких ограничений нет», — сказал он.

Сенатор добавил, что, по всей видимости, «Порошенко слишком много на себя берёт», поскольку рекомендовать другим государствам, кого впускать или не впускать, «не в его компетенции». По его словам, украинский лидер просто «будоражит общественное мнение».

«Пусть лучше занимается внутриукраинскими политическими и экономическими проблемами. Там, наверное, задач побольше. Россия не является врагом Украины и не считает для себя это государство враждебным. А Порошенко сейчас любой конфликт с нашей страной очень выгоден, потому что он на этом пытается заработать политические очки, готовится к выборам. Его голубая мечта — вооружённый конфликт между нашими странами. Но, думаю, этого он никогда не дождётся», — отметил парламентарий.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал позицию украинского лидера «пиаром и глупостью».

«Ни для кого не было запрета на проход судов через Керченский пролив. Все суда, включая военные, под разными флагами туда заходят в соответствии с международными правилами и требованиями… Этот призыв — очередной пиар и глупость», — сказал он.

Чепа также предположил, что украинский лидер вряд ли получит одобрение со стороны Запада.

«Никто это поддерживать не будет. Да, есть определённые манипуляторы, которые руководят Порошенко. Но именно эта инициатива, думаю, лично от него исходит, потому что это полная глупость», — заключил парламентарий в разговоре с RT.

Киев готов координировать шаги стран Европы и США в том случае, если они согласятся на закрытие своих портов для российских судов. Такое мнение в интервью американскому телеканалу Fox News высказал украинский президент Пётр Порошенко. По его утверждению, российская сторона «блокирует свободу навигации в территориальных водах Украины».

«Российским судам следует закрыть проход в европейские и американские порты, и мы готовы начать координировать, какого рода действия следует предпринять немедленно», — сказал он.

Порошенко также сообщил, что Киев нуждается в военно-техническом обновлении, в частности в поставках «летального оружия», которое должно помочь в защите страны от «возможной наземной операции».

Ранее на Украине начали разработку пакета «азовских санкций», который будет подразумевать расширение ограничительных мер, введённых Евросоюзом и Соединёнными Штатами за строительство Крымского моста.

«Президент вынес на рассмотрение наших партнёров список лиц и судов, которые были причастны к агрессии в Керченском проливе, а также судей и прокуроров, которые принимали участие в аресте наших незаконно задержанных моряков», — пояснял заместитель руководителя главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины Сергей Лещенко.

На Западе с инициативой по ограничению для российских судов доступа к портам в Европе и США высказали новый председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший посол США на Украине Джон Хербст. При этом доклад американского дипломата появился на сайте Atlantic Council за несколько дней до инцидента в Керченском проливе — 21 ноября.

Напомним, что 25 ноября Погранслужба ФСБ России произвела задержание трёх кораблей ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые незаконно пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды РФ.

На этом фоне в Киеве обвинили Москву в агрессии и ввели военное положение. Российские официальные лица назвали инцидент спланированной провокацией со стороны украинских властей.

«Это игра на обострение отношений с Россией, это нечистоплотная игра внутри Украины с целью подавления своих политических противников. Сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения — у них ничего другого уже не осталось», — пояснял президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».