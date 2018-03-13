Пианист-эмигрант сравнил Табакова с бухгалтером Освенцима из-за его поддержки российского Крыма

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Дирижера Андрея Гаврилова раскритиковали за пост, в котором он оскорбил память народного артиста, сравнив его с Оскаром Гренингом, которого в Германии судили за пособничество в убийстве сотен тысяч людей.

В соцсетях раскритиковали пианиста Андрея Гаврилова, который сравнил Олега Табакова с Оскаром Гренингом, осужденным по делу о преступлениях Освенцима. Музыкант на свой странице в Facebook написал, что между смертью одного и другого мужчины нет никакой разницы.

"Умер бухгалтер Освенцима. Бывший унтершарфюрер СС Оскар Гренинг. Умер Олег Табаков. Какая между этими людьми разница? Да никакой", - написал он.

Пользователей оскорбило глумление Гаврилова над памятью Табакова. Однако некоторые связали такую риторику с тем, что Гаврилов не разделял убеждений Табакова, который был против Евромайдана и поддерживал идею воссоединения Крыма с Россией.

Народный артист СССР Олег Табаков умер в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни. Похоронят актера на столичном Новодевичьем кладбище.