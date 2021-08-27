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Pfizer получила карт-бланш на неограниченную вакцинацию Америки и мира

27 августа 2021, 12:05  •  140 • Украина
Компания не скрывает планов прорваться со своим препаратом на российский рынок
США демонстрируют хорошие успехи в деле вакцинации населения от COVID-19.По состоянию на 24 августа в этой стране получили по крайней мере одну прививку 202,04 млн. человек, или 61,6% от общей численности населения. В том числе полную вакцинацию (два укола) получили 171,37 млн. человек, или 52,2%. В начале августа США уже попали в группу наиболее «продвинутых» стран, в которых процент получивших хотя бы одну дозу препарата превысил 60. К настоящему времени в США сделано в общей сложности более 350 млн. прививок, в том числе 200 миллионов прививок с использованием препарата Pfizer/BionTech.
При этом власти США хотят наращивать масштабы вакцинации, доведя количество получивших прививки до уровня по крайней мере 70 процентов численности населения (такова рекомендация ВОЗ). Резервы есть.
Во-первых, это дети и подростки (до 16 лет), которых до последнего времени не трогали.
Во-вторых, военнослужащие, которых до сих пор вакцинировали частично. На начало августа, по данным Пентагона, лишь немногим более 1 миллиона военнослужащих прошли полную или частичную вакцинацию. Наиболее высокий показатель был по военно-морским силам (ВМС) – 74%. По военно-воздушным силам (ВВС) – 65%, по резервистам – 60%. А вот по сухопутным войскам – лишь 50%. В начале 2021 года директор Управления здравоохранения Министерства обороны генерал-лейтенант Рональд Плейс заявил, что войска могут быть полностью вакцинированы к середине июля, если поставки вакцины продолжатся. Никаких проблем с поставками вакцин не было, однако планы Пентагона оказались далекими от выполнения.
В-третьих, в целом ряде государственных ведомств также имеется большое количество сотрудников, которым до сих пор удалось «отсидеться» и уйти от прививок.
Впрочем, в негосударственном секторе также много «уклонистов». В США и других странах в этом году регулярно проводятся обследования настроений людей в отношении вакцинации. И вот какая картина вырисовывается по США. По состоянию на 15 февраля сего года доля полностью или частично вакцинированных по отношению к общему числу опрошенных составляло 11,45%. По прошествии пяти месяцев, на 15 июля, число таких американцев выросло до 55,36%.
Вторая группа – граждане, которые еще не вакцинировались, но желают вакцинироваться. 15 февраля таких было 41,77%; 15 июля – 7,45%.
Третья группа – американцы, которые не вакцинировались и еще не определились в своем отношении к вакцинации (делать прививку или нет). Таковым было в начале рассматриваемого периода 13,38%, а в конце – 8,51%.
Наконец, четвертая группа – граждане, которые не вакцинировались и вакцинироваться не желают. 15 февраля их было 33,4%; 15 июля – 28,68%.
За пять месяцев доля четвертой группы сократилась, но не намного. И это беспокоит власти США: если не сломить сопротивление этой группы, выйти на заданный уровень вакцинации населения в 70% будет очень трудно.
Кстати, следует обратить внимание на то, что относительная численность убежденных противников вакцинации в США существенно выше, чем в других странах, где проводятся аналогичные социологические исследования. На 15 июля доля убежденных противников вакцинации (ковид-диссидентов) составила (%): в Германии – 24,16; Италии – 20,08; Швеции – 23,11; Канаде – 23,28; Норвегии – 20,09. Наиболее малочисленными были группы ковид-диссидентов в Испании (14,18%), Южной Корее (13,89%), Великобритании (13,02% на 15 мая), Сингапуре (12,21% на 15 июня). Лишь в одной стране – Франции – доля ковид-диссидентов оказалась более высокой, чем в США (29,64% на 15 июля).
Главным препятствием для дальнейшего прогресса в деле вакцинации власти считали то, что препараты, зарегистрированные в Администрации по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), получили статус «экспериментальных препаратов», т. е., строго говоря, вакцинами не являются. Соответственно, человек имеет достаточные основания отклонить предложение о прививке «экспериментальным препаратом». Это в равной степени касается Pfizer/BionTech, Moderna и Johnson-Johnson.
Фактически тестирование препаратов происходило на живых людях (раньше это делалось на крысах и прочих животных). Эксперты говорили, что если препараты не продемонстрируют «сюрпризов», то можно рассчитывать, что в 2023 году они получат статус полноценных вакцин. Однако 23 августа все услышали сногсшибательную новость другого рода: препарат Pfizer/BionTech зарегистрирован в FDA как полноценная вакцина, которая может применяться американскими гражданами, начиная с 16 лет. Снимается ряд ограничений, которые действовали до сих пор. Как препарат чрезвычайного использования он будет применяться для детей 12-16 лет.
Решение FDA базировалось на результатах испытаний, которые проводила компания Pfizer и которые были представлены медицинскому регулятору. Сообщается, что компания Pfizer проводила исследования на более чем 46 тыс. добровольцах: результаты показали 91,1% эффективности препарата для предотвращения COVID-19 с клиническими симптомами в период до шести месяцев после введения второй дозы.
Данная информация противоречит информации о негативных последствиях использования препарата за девять месяцев в ходе практической вакцинации десятков миллионов людей в США и за их пределами. Накопленные данные таковы, что впору вообще запретить препарат Pfizer/BionTech для использования (даже в чрезвычайных условиях). Достаточно сказать, что американская информационная система VAERS зафиксировала по состоянию на 13 августа число умерших от вакцинаций в США, равное 13.244. Смертность от отдельных видов вакцин составила: Pfizer/BionTech – 9.024; Moderna – 3.283; Johnson-Johnson – 726. Как видим, более 68 процентов всех смертей от прививок пришлось на препарат Pfizer/BionTech.
Трудно найти рациональные объяснения решению о придании статуса полноценной вакцины препарату, который даже по официальным (многократно заниженным) данным убил в Америке более 9 тысяч человек.
В неафишируемой конкурентной гонке нескольких препаратов американского и европейского производства (Pfizer/BionTech, Moderna, Johnson-Johnson, AstraZeneca) победу одержал продукт Pfizer/BionTech.
После решения FDA он будет более энергично вытеснять другие препараты и на мировом рынке. Многие специалисты удивлены тем, что американский медицинский регулятор FDA сделал выбор в пользу препарата Pfizer/BionTech. Информация, которая содержится в открытых источниках, свидетельствует, что препарат Moderna не менее эффективен, при этом более безопасен. Последовательные противники вакцинации утверждают, что выбор в пользу Pfizer/BionTech сделан именно потому, что он обладает высокой летальностью. Что именно этот препарат способен максимально обеспечить достижение цели организаторов «Великой перезагрузки» – сокращение численности населения планеты.
О чём пишет американский «Форбс» накануне визита Зеленского в США
Компания Pfizer не скрывает планов прорваться со своим препаратом на российский рынок. Об этом в июле заявил представитель компании в России. Можно ожидать, что после получения препаратом Pfizer/BionTech статуса полноценной вакцины компания активизирует свои попытки обосноваться на российском рынке.
Джо Байден уже заявил, что получение препаратом Pfizer/BionTech статуса полноценной вакцины позволит провести почти 100-процентную вакцинацию тех, кто находится на государственной службе на федеральном уровне. Байден уже обратился к бизнесу и властям штатов, чтобы они незамедлительно приступили к финальной фазе вакцинации: «Если вы руководите бизнесом, некоммерческой организацией, являетесь руководителем на уровне штата или на местном уровне и вы ждали полного одобрения FDA, чтобы ввести требование о вакцинации, я призываю вас сделать это сейчас, введите это требование».
По некоторым оценкам, в Вооруженных силах США к настоящему времени без прививок проходят службу около 1,3 млн. человек. 23 августа Пентагон в свете принятого FDA решения о вакцине Pfizer/BionTech заявил, что не позднее середины сентября рассчитывает получить от президента США одобрение на проведении обязательной вакцинации всех военнослужащих. Конкретно президент должен одобрить включение препарата Pfizer/BionTech в список тех вакцин, которые военнослужащие должны получать в обязательном порядке. В настоящее время в этом списке значится 16 вакцин, которые используются для прививки военных, проходящих службу в особых условиях (преимущественно за границей). Pfizer/BionTech станет 17-й вакциной, причем она будет универсальной, т. е. применяться в отношении всех категорий военнослужащих.
«Мы пойдем дальше, сделав эту вакцину обязательной», – заявил на брифинге 23 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (John Kirby). «Мы готовим инструкции для вооруженных сил», – добавил он.
Известно, что в Вооруженных силах США имеется мощное сопротивление среди части военнослужащих по вопросу вакцинирования. Некоторые офицеры были вынуждены из-за растущего прессинга со стороны начальства подать рапорты об увольнении. Эксперты говорят, что у военных в сложившейся ситуации остается лишь одна лазейка: отказаться от вакцинирования по религиозным соображениям.
P.S. 25 августа Министерство обороны США выпустило меморандум, предписывающий «главам подразделений министерства немедленно начать полную вакцинацию всех не привитых полностью от COVID-19 членов вооруженных сил, находящихся на действительной военной службе в введении министерства или в боеготовом резерве, включая Национальную гвардию».
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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