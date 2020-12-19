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Pfizer и Moderna отказались отвечать за побочку от вакцин: В России отреагировали мемом

19 декабря 2020, 16:55  •  110 • В мире
Компании Pfizer и Moderna отказались отвечать за возможные побочные эффекты от своих вакцин. Власти США предоставили им такое право. В России отреагировали очень известным мемом.
Телеканал CNBC со ссылкой на неких экспертов сообщил, что Pfizer и Moderna получили от властей США иммунитет, если после вакцинации их препаратами у добровольцев появятся серьёзные побочные эффекты.
Конгресс США организовал специальный фонд, из которого должны выплачиваться компенсации добровольцам, пострадавшим в результате вакцинации. Но реально получить деньги из него крайне трудно. По мнению специалистов, за несколько десятков лет только 6% граждан, подавших иски, получили финансовое возмещение вреда своему здоровью.
На Pfizer и Moderna американцы пожаловаться не смогут. Иммунитет властями США этим компаниям был дан с конкретной целью. Адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн объяснил: если бы политики не предоставили его, то производители вакцины взвинтили бы цены на свой товар, а это не в интересах властей.
В России на эту новость отреагировали известным мемом.
"А чё, так можно было?" - спросил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов в своём Telegram-канале popovrtr.
Ранее сообщалось о ряде побочных эффектов, проявившихся после вакцинации в США. Так, в госпитале Аляски у двух медиков после инъекции препаратом от Pfizer/BioNTech наступила аллергическая реакция. У одного из медработников появились отёки вокруг глаз, закружилась голова, стало першить в горле. На то, чтобы привести его в нормальное состояние, коллегам потребовалось около часа.
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