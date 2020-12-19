Pfizer и Moderna отказались отвечать за побочку от вакцин: В России отреагировали мемом

Телеканал CNBC со ссылкой на неких экспертов сообщил, что Pfizer и Moderna получили от властей США иммунитет, если после вакцинации их препаратами у добровольцев появятся серьёзные побочные эффекты.

Конгресс США организовал специальный фонд, из которого должны выплачиваться компенсации добровольцам, пострадавшим в результате вакцинации. Но реально получить деньги из него крайне трудно. По мнению специалистов, за несколько десятков лет только 6% граждан, подавших иски, получили финансовое возмещение вреда своему здоровью.

На Pfizer и Moderna американцы пожаловаться не смогут. Иммунитет властями США этим компаниям был дан с конкретной целью. Адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн объяснил: если бы политики не предоставили его, то производители вакцины взвинтили бы цены на свой товар, а это не в интересах властей.

В России на эту новость отреагировали известным мемом.

"А чё, так можно было?" - спросил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов в своём Telegram-канале popovrtr.

Ранее сообщалось о ряде побочных эффектов, проявившихся после вакцинации в США. Так, в госпитале Аляски у двух медиков после инъекции препаратом от Pfizer/BioNTech наступила аллергическая реакция. У одного из медработников появились отёки вокруг глаз, закружилась голова, стало першить в горле. На то, чтобы привести его в нормальное состояние, коллегам потребовалось около часа.