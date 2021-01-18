Pfizer - не спасение от коронавируса? Обман чиновников в Еврокомиссии разоблачили в Le Monde

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) под давлением принимало решение о сертификации нескольких вакцин от коронавируса, сообщает Le Monde. В распоряжении французского издания есть документы, которые подтверждают, что качество Pfizer-BioNTech доказано не было. Препарат поставили под сомнение, однако в результате высокопоставленные представители ЕС всё равно настаивали на сертификации, а значит, и на скорой закупке этой вакцины.

Например, глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен поставила ультиматум: Pfizer-BioNTech и Moderna должны пройти все этапы одобрения уже до конца года, говорится в публикации. Хотя сотрудник ЕАЛС в беседе с Le Monde прямо заявил:

"С обоими препаратами до сих пор имеются проблемы".

Больше всего вопросов вызвала именно вакцина Pfizer, говорится в материале. Как оказалось, коммерческие партии препарата и те, что применялись в ходе клинических испытаний, отличались. То есть де-факто предоставили разные препараты. Это ли не обман? Кроме того, не были одобрены некоторые производственные площадки для Pfizer. А данных о коммерческих партиях вакцины попросту не хватало.

Помимо давления, агентство столкнулось и с хакерской атакой. В результате в Сеть утекли изученные документы, говорится в материале.

О скандалах с Pfizer ранее говорили и в эфире "Радио КП", где главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин отметил, что информация о побочных эффектах после применения этой вакцины, безусловно, должна проверяться. Также Сунгоркин добавил, что российской вакциной от коронавируса он уже привился. По словам главреда, он чувствует себя хорошо.