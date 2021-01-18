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Pfizer - не спасение от коронавируса? Обман чиновников в Еврокомиссии разоблачили в Le Monde
18 января 2021, 07:20 • 205 • Политика
Французское издание Le Monde пишет, что Еврокомиссия оказывала давление при сертификации Pfizer. Вакцина Pfizer должна была стать спасением от коронавируса, но пока становится лишь поводом для скандальных обсуждений.
Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) под давлением принимало решение о сертификации нескольких вакцин от коронавируса, сообщает Le Monde. В распоряжении французского издания есть документы, которые подтверждают, что качество Pfizer-BioNTech доказано не было. Препарат поставили под сомнение, однако в результате высокопоставленные представители ЕС всё равно настаивали на сертификации, а значит, и на скорой закупке этой вакцины.
Например, глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен поставила ультиматум: Pfizer-BioNTech и Moderna должны пройти все этапы одобрения уже до конца года, говорится в публикации. Хотя сотрудник ЕАЛС в беседе с Le Monde прямо заявил:
"С обоими препаратами до сих пор имеются проблемы".
Больше всего вопросов вызвала именно вакцина Pfizer, говорится в материале. Как оказалось, коммерческие партии препарата и те, что применялись в ходе клинических испытаний, отличались. То есть де-факто предоставили разные препараты. Это ли не обман? Кроме того, не были одобрены некоторые производственные площадки для Pfizer. А данных о коммерческих партиях вакцины попросту не хватало.
Помимо давления, агентство столкнулось и с хакерской атакой. В результате в Сеть утекли изученные документы, говорится в материале.
О скандалах с Pfizer ранее говорили и в эфире "Радио КП", где главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин отметил, что информация о побочных эффектах после применения этой вакцины, безусловно, должна проверяться. Также Сунгоркин добавил, что российской вакциной от коронавируса он уже привился. По словам главреда, он чувствует себя хорошо.
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