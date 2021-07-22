Певцов предложил Богомолову сменить фамилию на Богохулов: "Мерзость и грязь"

Дмитрий Певцов предложил Константину Богомолову сменить фамилию на Богохулов. Актёр оценил идею режиссёра привлечь трансгендера на роль Раневской в театре на Малой Бронной: "Мерзость и грязь".

На днях в прокат вышел голливудский фильм "Чёрная вдова" с американской актрисой Скарлетт Йоханссон в главной роли. В ленте, в частности, фигурирует образ России, подчеркнула журналистка, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград.

По сюжету блокбастера в нашей стране якобы существует программа, в рамках которой по всему миру похищают девочек и делают из них безжалостных убийц. В ходе обучения выживает одна из двадцати.

Авторы и прокатчики могут сослаться на комиксы - новые современные сказки, но, как говорили наши предки, "сказка ложь, да в ней намёк", отметила ведущая "Первого русского".

Она задалась вопросом, почему наличие жестокой и бесчеловечной программы, в рамках которой убивают и калечат детей, приписывают именно России. На этом фоне постоянное употребление в фильме русскими водки на завтрак, обед и ужин кажется несущественной деталью.

Стоит ли потом удивляться, что американская и европейская публика готова поверить абсолютно любым, самым фантастическим обвинениям в адрес России, - добавила Шафран.

Между тем и в нашей стране театральные и кинематографические новинки поражают безнравственностью и абсурдом. Так, режиссёр Константин Богомолов высказал идею привлечь трансгендера на роль Раневской в спектакле "Вишнёвый сад".

Эту задумку оценил гость студии народный артист России Дмитрий Певцов. По его мнению, Богомолову давно пора поменять фамилию на Богохулов: