|
Певцов предложил Богомолову сменить фамилию на Богохулов: "Мерзость и грязь"
22 июля 2021, 18:50 • 168 • Политика
Дмитрий Певцов предложил Константину Богомолову сменить фамилию на Богохулов. Актёр оценил идею режиссёра привлечь трансгендера на роль Раневской в театре на Малой Бронной: "Мерзость и грязь".
На днях в прокат вышел голливудский фильм "Чёрная вдова" с американской актрисой Скарлетт Йоханссон в главной роли. В ленте, в частности, фигурирует образ России, подчеркнула журналистка, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград.
По сюжету блокбастера в нашей стране якобы существует программа, в рамках которой по всему миру похищают девочек и делают из них безжалостных убийц. В ходе обучения выживает одна из двадцати.
Авторы и прокатчики могут сослаться на комиксы - новые современные сказки, но, как говорили наши предки, "сказка ложь, да в ней намёк", отметила ведущая "Первого русского".
Она задалась вопросом, почему наличие жестокой и бесчеловечной программы, в рамках которой убивают и калечат детей, приписывают именно России. На этом фоне постоянное употребление в фильме русскими водки на завтрак, обед и ужин кажется несущественной деталью.
Между тем и в нашей стране театральные и кинематографические новинки поражают безнравственностью и абсурдом. Так, режиссёр Константин Богомолов высказал идею привлечь трансгендера на роль Раневской в спектакле "Вишнёвый сад".
Эту задумку оценил гость студии народный артист России Дмитрий Певцов. По его мнению, Богомолову давно пора поменять фамилию на Богохулов:
Подпишитесь на нас
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2021, 02:40
|
20 июля 2021, 11:50
|
21 июля 2021, 03:25
|
20 июля 2021, 06:20
|
18 июля 2021, 20:25
|
17 июля 2021, 16:55
|
19 июля 2021, 07:25