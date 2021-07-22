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Певцов предложил Богомолову сменить фамилию на Богохулов: "Мерзость и грязь"

22 июля 2021, 18:50  •  168 • Политика
Дмитрий Певцов предложил Константину Богомолову сменить фамилию на Богохулов. Актёр оценил идею режиссёра привлечь трансгендера на роль Раневской в театре на Малой Бронной: "Мерзость и грязь".
На днях в прокат вышел голливудский фильм "Чёрная вдова" с американской актрисой Скарлетт Йоханссон в главной роли. В ленте, в частности, фигурирует образ России, подчеркнула журналистка, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград.
По сюжету блокбастера в нашей стране якобы существует программа, в рамках которой по всему миру похищают девочек и делают из них безжалостных убийц. В ходе обучения выживает одна из двадцати.
Авторы и прокатчики могут сослаться на комиксы - новые современные сказки, но, как говорили наши предки, "сказка ложь, да в ней намёк", отметила ведущая "Первого русского".
Она задалась вопросом, почему наличие жестокой и бесчеловечной программы, в рамках которой убивают и калечат детей, приписывают именно России. На этом фоне постоянное употребление в фильме русскими водки на завтрак, обед и ужин кажется несущественной деталью.
Стоит ли потом удивляться, что американская и европейская публика готова поверить абсолютно любым, самым фантастическим обвинениям в адрес России, - добавила Шафран.
Между тем и в нашей стране театральные и кинематографические новинки поражают безнравственностью и абсурдом. Так, режиссёр Константин Богомолов высказал идею привлечь трансгендера на роль Раневской в спектакле "Вишнёвый сад".
Эту задумку оценил гость студии народный артист России Дмитрий Певцов. По его мнению, Богомолову давно пора поменять фамилию на Богохулов:
Никакого отношения к искусству этот человек не имеет… "Талант" его черпается из низов, у него всё ниже пояса. Это мерзость и грязь… Как когда человека сбили на улице - и людям интересно посмотреть. Это что за любопытство? Богомолов занимается театром именно такого уровня.

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