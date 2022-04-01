Известный актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов намекнул на возможный импичмент президента США Джо Байдена из-за наличия американских биолабораторий на Украине. "Это похлеще Уотергейта", - считает он.

Так Певцов прокомментировал сообщения о связи сына президента США Хантера Байдена с финансированием биолабораторий, обнаруженных русскими военными на Украине. Об этом стало известно благодаря переписке Байдена-младшего с Управлением по снижению угрозы Минобороны США и подрядными организациями Пентагона на Украине, которую опубликовало Минобороны России. Кроме того, о связях Хантера Байдена с биолабораториями ранее сообщали западные СМИ.

Певцов считает, что этот компромат может привести к ещё более громкому скандалу, чем Уотергейт, который закончился импичментом Никсона. Тогда речь шла о шпионаже за конкурентами, а теперь - о создании биологического оружия, которое запрещено международной конвенцией.

Он занимается засекреченными биоэксперементами на территории другой страны, далёкими от научных, это похлеще "Уотергейтского скандала", который закончился отставкой Никсона,

- цитирует депутата Дума ТВ.

Народный избранник добавил, что парламентская комиссия по расследованию продолжит выяснять обстоятельства создания и работы американских биолабораторий. Все собранные материалы будут переданы в международные организации.