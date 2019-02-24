Певице Maruv дали сутки на то, чтобы отказаться от российских гастролей

Певице Maruv, которая победила в отборе для участия в Евровидении-2019, дали сутки на то, чтобы ознакомиться с контрактом, запрещающим ей гастролировать в России. После этого она должна принять решение, подписывать его или нет.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook PR-директор Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Виктория Сидоренко. Примечательно, что при этом Сидоренко признала, что на Украине нет закона, запрещающего местным исполнителям и деятелям искусства гастролировать на территории России.

Тем не менее в контракт всё равно был включён такой пункт. Отметим, что украинские певцы и музыканты, ездящие на гастроли в Россию, подвергаются самой активной критике со стороны многих радикально настроенных представителей общественности и даже киевских властей.

"В контракте есть требование о запрете гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила для ознакомления", - отметила PR-директор НОТУ.