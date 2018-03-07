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Певица Цыганова прокомментировала включение в чёрный список Минкультуры Украины
07 марта 2018, 17:09 • 220 • Украина
Певица Виктория Цыганова прокомментировала в беседе с RT решение Министерства культуры Украины внести её и ещё шестерых российских деятелей культуры в перечень лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности».
РИА Новости
«Неплохая компания… Меня расстраивает ситуация, которая происходит на Украине, а то, что меня не пускают, — я и не собиралась. Это очень опасно. Я была в Донецке, Луганске, буду ездить, и была в Крыму. Я была с 2014 года запрещённой певицей на Украине, для меня это не стало неожиданностью. Хотелось, чтобы скорее сменилась власть», — отметила Цыганова.
В обновлённый перечень Минкультуры Украины вошли также российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Гуф), Александр Буйнов и Лариса Долина и актёры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.
7 марта Минкультуры Украины внесло семерых российских деятелей культуры в перечень лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности».
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