Певица Татьяна Буланова войдет в список «Родины» на выборах в Госдуму

Певица Татьяна Буланова войдет в федеральный список партии «Родина» на выборах в Государственную думу. Также в нем будет числиться Андрей Богатов, которому присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при освобождении Пальмиры. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Возглавит список председатель партии Алексей Журавлёв. Также в список войдут, например, певица Татьяна Буланова и Герой России Андрей Богатов, известный по позывному Бродяга», — сказал собеседник агентства.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Ранее, 25 июня, стал известен список кандидатов от партии ЛДПР на выборах в Госдуму. Как сообщил «Известиям» член высшего совета партии Сергей Каргинов, партия планирует увеличить свое представительство вдвое. Федеральный список возглавил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кроме него в перечень вошли главы думских комитетов, депутаты и представители органов исполнительной власти.