Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев
Главная / Политика

Певица Назима о захвате аэропорта Алма-Аты: "Я молилась, чтобы это поскорее закончилось"

11 января 2022, 20:10  •  111 • Политика
Известная казахская певица Назима стала свидетельницей того, как погромщики захватили аэропорт Алма-Аты. "Я молилась, чтобы это поскорее закончилось", - вспоминает она.
Назима была в Алма-Ате, когда в бывшей столице Казахстана начались погромы. Перед тем как отключили интернет, с ней успел связаться её директор, который сообщил об отмене концерта. Девушка поспешила в аэропорт и купила билет на самолёт до Москвы, поскольку внутренние рейсы уже были отменены.
Она успела заскочить на борт самолёта, но лайнер так и не взлетел, поскольку захватчики разгромили диспетчерскую вышку.
Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолёте люди. Интернета не было, мы не знали, что происходит, не могли ни с кем связаться. И боялись, что нас просто взорвут. Я сидела и молилась, чтобы поскорее всё это закончилось,
- пишет певица в Instagram.
Пассажиры просидели в самолёте 15 часов, прежде чем стало понятно, что они никуда не полетят. Назима поехала к своему брату, который жил в Алма-Ате. Переждав у него сутки, она уехала в Шымкент.⠀

Напомним, начавшиеся в первых числах января протесты против повышения цен на сжиженный газ быстро переросли в погромы, мародёрство и бандитизм. Вооружённые боевики принялись громить магазины, сжигать правительственные здания и нападать на представителей органов правопорядка. Покушение было совершено даже на мэра Алма-Аты. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря миротворцам из стран - членов ОДКБ, которые позволили казахским силовикам переключить внимание на наведение порядка. На Западе тут же объявили грабежи и убийства "мирным протестом" и осудили власти Казахстана за то, что те обратились за помощью к ОДКБ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



111
Источник
Похожие новости
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным"
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
11 января 2022, 08:30
"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным&quo...
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Ка...
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о ...
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2022, 22:10
Плохой знак: На Майдане подняли флаг Казахстана
06 января 2022, 20:00
Можем сделать неприятно: Зачем Псаки грубит России и чем это чревато
07 января 2022, 19:20
"Вежливые люди" Сердюкова: Силы России в Казахстане возглавил герой операции в Крыму. Совпадение?
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным"
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
08 января 2022, 18:05
"Я не Нострадамус, но я предвижу": Баранец о двойной игре против России на казахском поле
08 января 2022, 14:00
Бунт Зеленского против Байдена. Президент Украины решился?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.