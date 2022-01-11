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Певица Назима о захвате аэропорта Алма-Аты: "Я молилась, чтобы это поскорее закончилось"
11 января 2022, 20:10 • 111 • Политика
Известная казахская певица Назима стала свидетельницей того, как погромщики захватили аэропорт Алма-Аты. "Я молилась, чтобы это поскорее закончилось", - вспоминает она.
Назима была в Алма-Ате, когда в бывшей столице Казахстана начались погромы. Перед тем как отключили интернет, с ней успел связаться её директор, который сообщил об отмене концерта. Девушка поспешила в аэропорт и купила билет на самолёт до Москвы, поскольку внутренние рейсы уже были отменены.
Она успела заскочить на борт самолёта, но лайнер так и не взлетел, поскольку захватчики разгромили диспетчерскую вышку.
- пишет певица в Instagram.
Пассажиры просидели в самолёте 15 часов, прежде чем стало понятно, что они никуда не полетят. Назима поехала к своему брату, который жил в Алма-Ате. Переждав у него сутки, она уехала в Шымкент.⠀
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Напомним, начавшиеся в первых числах января протесты против повышения цен на сжиженный газ быстро переросли в погромы, мародёрство и бандитизм. Вооружённые боевики принялись громить магазины, сжигать правительственные здания и нападать на представителей органов правопорядка. Покушение было совершено даже на мэра Алма-Аты. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря миротворцам из стран - членов ОДКБ, которые позволили казахским силовикам переключить внимание на наведение порядка. На Западе тут же объявили грабежи и убийства "мирным протестом" и осудили власти Казахстана за то, что те обратились за помощью к ОДКБ.
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