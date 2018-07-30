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Певица Анна Семенович попала в базу данных «Миротворца»

30 июля 2018, 11:54  •  66 • Украина
Российская певица Анна Семенович попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».
 
© Anatoly Lomokhov globallookpress.com
 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт «Миротворец», Семенович внесена в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым.

В сообщении на сайте говорится, что артистка «сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения» в Донбасс.

Ранее сообщалось, что французский диджей Боб Синклер попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.

В 2017 году «Миротворец» обвинил музыканта Юрия Лозу в «незаконном пересечении госграницы Украины» и внёс его в свою базу.

Музыкант в разговоре с ФАН рассказал о своей реакции на попадание в чёрный список украинского сайта «Миротворец».

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