Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Главная / Политика

Певчих составила "список врагов Навального": "Сотни людей. И все молчат"

23 декабря 2020, 02:30  •  90 • Политика
Мария Певчих начала составлять в соцсетях "список врагов Навального". "Сотни людей. И все молчат. Трусы, мерзавцы и предатели", - пишет она.
Спутница Алексея Навального в его роковой поездке в Томск Мария Певчих принялась составлять список врагов "отравленного" оппозиционера. Ознакомиться с "расстрельным списком" можно на её странице в Twitter.
Всего в список врагов "фюрера оппозиции" внесли аж 8 позиций. В перечень попали Транспортная полиция Томска и Омска, руководство омской больницы, руководство и персонал гостиницы Xander, омские фээсбэшники из отдела "по борьбе с терроризмом", омское МВД, сотрудники Института криминалистики ФСБ и даже "учёные из НЦ "Сигнал", Бийска и условных "Шихан".
Сотни людей. И все молчат. Трусы, мерзавцы и предатели,
- пишет Певчих в Twitter.
Примечательно, что в списке не оказалось президента России Владимира Путина. При этом Навальный постоянно хвалится тем, что он враг главы России номер один.
"Просто прекрасно, я считаю. Странно, что в них нет Владимира Путина и тех граждан России, которые не верят в весь этот фарс. Но, видимо, все ещё впереди,
- комментирует журналистка Юлия Витязева.
Напомним, что составление списков "врагов народа" - отработанная тактика оппозиции. На Украине работает целый сайт, куда вносят личные данные неугодных нынешнему украинскому режиму, чтобы "патриотам" было легче устроить расправу. Такой же интернет-сервис пытались запустить в России во время летних протестов в Москве 2019 года, но всех причастных оперативно отправили под суд. В 2020 году свой список врагов начала составлять белорусская оппозиция. А теперь к теме подключились люди Навального.
Фото: скриншот Telegram-канала Юлия Витязева
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 22:50
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины
22 декабря 2020, 22:50
Кулинарная зрада - откуда не ждали: Michelin поставил точку в "борщевой войне"
22 декабря 2020, 22:50
Чубайс и Шувалов готовят России "сюрприз": 1998-й покажется "пределом мечтаний" - Делягин
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо
23 декабря 2020, 00:40
"Промывка мозгов продолжается": Русским показали смешную пропаганду Байдена
22 декабря 2020, 22:50
Новый финт: Сократить чиновников так, чтобы их стало больше
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
20 декабря 2020, 19:30
Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"
18 декабря 2020, 08:50
Камо грядеши, Украина?
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.