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Певчих составила "список врагов Навального": "Сотни людей. И все молчат"
23 декабря 2020, 02:30 • 90 • Политика
Мария Певчих начала составлять в соцсетях "список врагов Навального". "Сотни людей. И все молчат. Трусы, мерзавцы и предатели", - пишет она.
Спутница Алексея Навального в его роковой поездке в Томск Мария Певчих принялась составлять список врагов "отравленного" оппозиционера. Ознакомиться с "расстрельным списком" можно на её странице в Twitter.
Всего в список врагов "фюрера оппозиции" внесли аж 8 позиций. В перечень попали Транспортная полиция Томска и Омска, руководство омской больницы, руководство и персонал гостиницы Xander, омские фээсбэшники из отдела "по борьбе с терроризмом", омское МВД, сотрудники Института криминалистики ФСБ и даже "учёные из НЦ "Сигнал", Бийска и условных "Шихан".
- пишет Певчих в Twitter.
Примечательно, что в списке не оказалось президента России Владимира Путина. При этом Навальный постоянно хвалится тем, что он враг главы России номер один.
- комментирует журналистка Юлия Витязева.
Напомним, что составление списков "врагов народа" - отработанная тактика оппозиции. На Украине работает целый сайт, куда вносят личные данные неугодных нынешнему украинскому режиму, чтобы "патриотам" было легче устроить расправу. Такой же интернет-сервис пытались запустить в России во время летних протестов в Москве 2019 года, но всех причастных оперативно отправили под суд. В 2020 году свой список врагов начала составлять белорусская оппозиция. А теперь к теме подключились люди Навального.
Фото: скриншот Telegram-канала Юлия Витязева
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