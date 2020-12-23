Певчих составила "список врагов Навального": "Сотни людей. И все молчат"

Спутница Алексея Навального в его роковой поездке в Томск Мария Певчих принялась составлять список врагов "отравленного" оппозиционера. Ознакомиться с "расстрельным списком" можно на её странице в Twitter.

Всего в список врагов "фюрера оппозиции" внесли аж 8 позиций. В перечень попали Транспортная полиция Томска и Омска, руководство омской больницы, руководство и персонал гостиницы Xander, омские фээсбэшники из отдела "по борьбе с терроризмом", омское МВД, сотрудники Института криминалистики ФСБ и даже "учёные из НЦ "Сигнал", Бийска и условных "Шихан".

Сотни людей. И все молчат. Трусы, мерзавцы и предатели,

- пишет Певчих в Twitter.

Примечательно, что в списке не оказалось президента России Владимира Путина. При этом Навальный постоянно хвалится тем, что он враг главы России номер один.

"Просто прекрасно, я считаю. Странно, что в них нет Владимира Путина и тех граждан России, которые не верят в весь этот фарс. Но, видимо, все ещё впереди,

- комментирует журналистка Юлия Витязева.

Напомним, что составление списков "врагов народа" - отработанная тактика оппозиции. На Украине работает целый сайт, куда вносят личные данные неугодных нынешнему украинскому режиму, чтобы "патриотам" было легче устроить расправу. Такой же интернет-сервис пытались запустить в России во время летних протестов в Москве 2019 года, но всех причастных оперативно отправили под суд. В 2020 году свой список врагов начала составлять белорусская оппозиция. А теперь к теме подключились люди Навального.

Фото: скриншот Telegram-канала Юлия Витязева