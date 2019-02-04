ПетЮля: Украинский выбор из двух зол

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Предвыборная кампания на Украине в самом разгаре. Преподнесёт ли она какие-либо неожиданности и есть ли в ней место кандидатам-прагматикам?

До президентских выборов на Украине остаётся менее двух месяцев. Стартовавшая 1 января 2019 года избирательная кампания находится в самом разгаре. По состоянию на 1 февраля документы в ЦИК на выдвижение в качестве кандидата на высший государственный пост подали 56 человек. Из них зарегистрирована на сегодняшний момент ровно половина – 28 человек.

Отметим, что по количеству зарегистрированных кандидатов нынешняя президентская кампания уже побила рекорд. Ранее подобный ажиотаж фиксировался на президентских выборах 2004 года, когда были зарегистрированы 26 кандидатов, из которых двое затем снялись с выборов, и в 2014 году, когда были зарегистрированы 23 кандидата, двое из которых (Олег Царёв и Наталья Королевская) также в установленный срок сняли свои кандидатуры.

Очевидным является тот факт, что большинство из зарегистрированных претендентов выступают либо в качестве спойлеров, либо – в силу их неизвестности для большинства населения и не превышающего пределы статистической погрешности рейтинга – выполняют роль сугубо технических фигур, призванных обеспечить иллюзию демократического процесса. Рассматривать их программы (если таковые вообще имеются) и анализировать шансы на успех – занятие бессмысленное. Ограничимся рассмотрением лишь ключевых и наиболее медийно узнаваемых персон.

Порошенко или Тимошенко: на кого сделает ставку «вашингтонский обком»?

В условиях осуществлённой десуверенизации Украины и полной подконтрольности киевской правящей верхушки Соединённым Штатам любой политик, наделённый властными полномочиями, будет вынужден следовать тем установкам, которые поступят из Вашингтона. А США – это та сторона, которая крайне заинтересована в поддержании напряжённости на границах России и сохранении очага конфликта, который в любой момент может выйти из тлеющего состояния.

Иными словами, президентские выборы на Украине будут всего лишь иллюзией, ширмой демократического процесса. И победителем станет тот кандидат, которому выдаст ярлык на управление Украиной «вашингтонский обком». И главная интрига здесь – состоится ли рокировка?

Так, украинский политолог Михаил Погребинский высказал мнение, что Соединённые Штаты вполне удовлетворит кандидатура действующего президента Петра Порошенко. Эксперт считает, что Порошенко – «самый удобный для них кандидат» и в Вашингтоне готовы будут закрыть глаза на фальсификации, использование административного ресурса и прочие нарушения, которые захочет осуществить Порошенко ради сохранения за собой президентского кресла.

По мнению российского политолога Александра Асафова, американцам в данной позиции всё равно, какой будет фамилия украинского президента. Для них главное – это сохранение антироссийского курса и выполнение всех озвучиваемых требований. И в этой ситуации пока самые высокие шансы у действующего президента, полагает эксперт.

Что касается основного конкурента Петра Порошенко – экс-премьер-министра Украины и лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, то её шансы занять президентское кресло невысоки, полагает Асафов: «Юлия Тимошенко может стать президентом лишь в одном случае – если сможет доказать зарубежным партнёрам, что Порошенко для них токсичен, что он не может быть легитимен, поскольку замешан в крупных злодеяниях. И это вовсе не панамские бумаги, которыми она периодически трясёт, или там разграбление украинской экономики – это мелочи, на которые никто не смотрит. Если Тимошенко докажет что-то существенное, что станет основанием для отказа американцами в поддержке Порошенко, тогда у неё появится весомый объективный шанс».

Отметим, что предвыборная риторика Порошенко и Тимошенко в основном имеет небольшие отличия. У обоих значительно превышающий рейтинговые позиции антирейтинг. В то же время они строят свою кампанию так, чтобы заслужить доверие и поддержку Вашингтона, а также сыграть на «патриотических чувствах» наиболее политически активного электората, который может быть затем использован в качестве «пушечного мяса», если дело дойдёт до прямых столкновений.

Стоит добавить, что для действующего президента Петра Порошенко сохранение президентского кресла одновременно является гарантией юридической неприкосновенности. Потеря власти для него чревата привлечением к ответственности за коррупционные преступления, о чём не забывает напомнить в своих предвыборных выступлениях его главный оппонент.

«Слуга народа» или спойлер олигархов?

Ещё один кандидат из тройки лидеров – комик популярной на Украине юмористической студии «95 квартал» и исполнитель роли почти идеального президента Украины в комедии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

По мнению политолога Александра Асафова, Зеленский является не более чем техническим кандидатом, играющим в пользу действующего президента страны.

«Зеленский – это хороший технический кандидат, ему сделали правильный старт, правильную картинку, и, конечно, у него правильные цифры, ведь именно его Пётр Порошенко будет с усилием побеждать во втором туре, если в таковом будет необходимость. А так, конечно, Зеленский в том числе лишает электоральной поддержки Юлию Тимошенко. Это спойлер основного кандидата», - уверен собеседник Царьграда.

Что касается последних социологических опросов, по которым полюбившийся украинским телезрителям комик занимает лидирующую позицию, то эти цифры, по мнению Асафова, носят необъективный характер: «У украинской социологии есть цена, и она известна. Кто платит – у того и высокий рейтинг. Это инструмент, который поддаётся регулировке. Поэтому нельзя сказать, что почти четверть украинского общества доверяет Зеленскому. Граждане Украины, конечно, смотрят телевизор и попадают под его влияние. Там есть и пожилые люди, которые действительно верят пропаганде, но есть ряд специфических моментов украинского электорального процесса, один из которых выражается в такой продажной статистике».

Эксперт также дал оценку информации о тесных связях Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, который, как известно, находится в конфликтных отношениях с Порошенко. Отметим, что медийное сопровождение кампании Зеленского обеспечивает принадлежащий Коломойскому телеканал «1+1». По мнению Асафова, взаимоотношения финансовых элит на Украине представляют собой причудливый клубок, и нельзя исключать наличие сделки между олигархами по разделу остатков экономики Украины и обеспечению сохранности украинских активов Коломойского.

Главная иллюзия украинских выборов

Как уже было сказано ранее, украинские президентские выборы представляют собой лишь имитацию демократического процесса и легитимацию того кандидата, которого фактически назначат США. Поэтому эксперты советуют не строить иллюзий относительно пророссийской риторики тех или иных участников избирательного фарса.

«Пророссийских кандидатов на этих выборах быть не может в принципе: политическое поле Украины зачищено бандеровцами в свою пользу всерьёз и надолго, поэтому я бы не советовал России питать иллюзии на этот счёт», – заявил в беседе с Царьградом донецкий политолог, историк и публицист Александр Дмитриевский.

Несомненно, в тезисах, озвучиваемых некоторыми кандидатами, ориентирующимися в первую очередь на электорат из южных и восточных регионов (исторической Новороссии), присутствуют нотки прагматизма в вопросах отношений с Россией и дальнейших шагов по решению конфликта в Донбассе.

Так, Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону говорил о намерении остановить войну и договориться с Россией об урегулировании конфликта в Донбассе. А экс-министр топлива и энергетики Украины, уроженец Горловки Юрий Бойко, до недавнего времени возглавлявший в Верховной раде фракцию «Оппозиционный блок», и вовсе заявлял о необходимости прямых переговоров между сторонами конфликта (на чем, собственно, с 2014 года и настаивает Москва).

Однако подобного рода заявления не должны вводить в заблуждение. Следует понимать, что предвыборные обещания и поствыборная реальность – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

«Спекуляции кандидатов на миролюбивой риторике – это такая же профанация, как и всё остальное. Пацифистское пустословие украинских кандидатов – вещь из того же разряда, что и коммунистические партии на постсоветском пространстве: олигархи не дураки, им важно, чтобы пусть немолодые, но дисциплинированные и активные посетители избирательных участков не оставались в стороне от протекающих процессов, поэтому и находят тех, кого сто лет назад презрительно именовали соглашателями. Так и здесь – не все же в этом мире «ястребы» – есть и «голуби», которым подавай пацифистскую повестку дня: терять заинтересованный в прекращении войны сегмент электората никому не хочется. Поэтому «ястребиное» и «голубиное» начала в программах кандидатов целиком и полностью подчиняются фундаментальнейшему принципу мироздания – закону единства и борьбы противоположностей», – подчёркивает Дмитриевский.

Эксперт из Донецка считает, что эксплуатирующие прагматическую риторику «оппозиционеры» Юрий Бойко, Александр Вилкул и Евгений Мураев – не более чем статисты, которым «не светит ничего, кроме собственных политических похорон». А в народных республиках Новороссии люди не ждут от украинских выборов ни хорошего, ни плохого. Украина для Донбасса – это совершенно чужой мир, уверяет Дмитриевский: «Украина для Донбасса уже давно превратилась в злую параллельную реальность, от которой разве что хочется поскорее забрать оккупированные территории, отгородиться стеной километровой высоты и забыть её, как дурной сон».

Эксперт также выразил уверенность, что на временно оккупированной Украиной территории Донбасса большинство людей просто проигнорируют выборы, так как понимают, что от них ничего не зависит. А нужную явку и результат избирательные комиссии, как обычно, попросту нарисуют.

Ключевым вопросом остаётся реакция Москвы на почти предрешённый исход президентских выборов на Украине. Назовёт она вещи своими именами или признает марионеточную клику, не скрывающую своей ненависти ко всему русскому? Время покажет…

Дмитрий Павленко

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