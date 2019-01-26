Петров и Боширов отправились охранять Мадуро: Эксперт расшифровал "сенсацию" Reuters

Агентство новостей Reuters распространило "сенсационную информацию": частные российские военные, "связанные с Кремлём", прибыли в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро. Эксперт Армен Гаспарян подчеркнул несостоятельность таких заявлений. "Петров и Баширов лично", - расшифровал он в шутку.

В связи с накаляющейся обстановкой в Венесуэле агентство Reuters со ссылкой на источники опубликовало сенсационную информацию. По данным агентства, частные военные, "связанные с Кремлём", прибыли в Венесуэлу для охраны законного президента страны Николаса Мадуро во время попыток госпереворота.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает такой информацией.

Reuters пишет, что количество российских военных может достигать 400 человек.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал подобную информацию, подчеркнув её несостоятельность.

"Петров и Боширов лично, чего уж там:)", - написал эксперт в Тwitter.