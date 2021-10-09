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Петров-бей и Башир-паша попались с русскими паспортами и оружием в Турции?

09 октября 2021, 19:00  •  226 • Политика
Мутная история с арестом в Турции предполагаемых убийц и военных шпионов с русскими паспортами, о которой трезвонят турецкие СМИ, имеет все признаки британского патента по демонизации России.
Поставленные перед необходимостью зарабатывать СМИ во всех странах работают по одним и тем же канонам, особенно если речь идёт о выходных, а ничего не происходит. Раз так, значит, нужно новость состряпать из того немногого, что есть, особенно если при этом можно заслужить благосклонность властей, что тоже окупится. Да и сами власти могут вполне проявить в этом деле инициативу - гибридная война против России в самом разгаре, и всем от нас что-то нужно.
Сегодняшние новости из Турции о задержании шести человек с русскими паспортами и оружием, которые планировали нападение на иностранцев и занимались "политическим и военным шпионажем", прекрасно укладываются в эту схему.
Это как раз то, чем на безрыбье можно зацепить и завлечь многомиллионную аудиторию. Потому что широкая публика любит, когда ей рассказывают о злодеях, об иностранных шпионах и "засекреченных операциях спецслужб". Особенно когда с экономикой не очень, в стране бушует инфляция, а её внешняя политика заходит в тупик, так как не подкрепляется необходимыми ресурсами, или кто-то со стороны хочет поссорить Россию с Турцией. Что-то из вышеприведённого списка мы наверняка угадали.
И всё-таки - что это? Коллеги из ГРУ Петрова и Боширова, захватив стволы и русские паспорта, отправились заниматься "военным шпионажем" в Турцию и убивать - для надёжности не ядом, а из пистолета - каких-нибудь турецких Скрипалей? Или это банальная банда криминальных "российских" рэкетиров из Дагестана или Чечни, натурализовавшихся в России выходцев из Средней Азии и Закавказья, решившая "потрясти" обосновавшихся в Стамбуле и Анталье соплеменников?
А "военный шпионаж", которым всё-таки занимаются профессионалы, им просто решили приписать турецкие власти, рассчитывая пошантажировать Россию ради уступок в чём-то другом? Очевидно, что если речь не идёт о фейковой новости, то это чётко последние два варианта. Недоволен турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган итогами последнего визита в Сочи, особенно в том, что касается Сирии, вот и пошли аресты тёмных личностей с русскими паспортами.
Короче, ждём фамилии арестованных и дополнительные подробности. Тогда и будем делать окончательные выводы.

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