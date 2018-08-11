|
Петросян шутит смешнее Порошенко: Поклонская о заявлении президента незалежной о Ялте
11 августа 2018, 21:24 • 135 • В России
Наталья Поклонская на своей странице Facebook высказала мнение о желании лидера незалежной увидеть жовто-блакитный флаг в Ялте.
- В кругу тех, кто ведет социальные сети президента Порошенко, завелся настоящий тролль! С завидной регулярностью он вторгается в информационное пространство в дни празднования юбилеев российских городов, обещая им то украинский флаг, то гимн, - написала Наталья Поклонская.
Она уверена, что на россиян такие высказывания не производят впечатления.
- Петросян шутит смешнее, - отмечает политик. - Скорее всего, это пустословие адресовано непосредственно гражданам Украины, перед которыми надо как-то оправдаться за необходимость повышения цены на газ в три с половиной раза, оправдаться за коррупцию и войну, которые уже почти задушили страну. Для этого можно и бандеровское приветствие в ВСУ ввести - по аналогии с общеизвестным партийным приветствием нацистов Третьего рейха.
Депутат Госдумы России советует руководству Украины прекратить зомбировать своих граждан, на которых и держится страна.
Тем более, что через какое-то время, история расставит все по своим местам.
11 августа Ялте отмечает свое 180-летие. И Петр Порошенко в соцсетях выразил увереность, что в южной столице Крыма в этот день будет развеваться флаг Украины.
Крымские же политики восприняли такое заявление весьма скептически.
Подпишитесь на нас
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 августа 2018, 09:54
|
10 августа 2018, 11:24
|
05 августа 2018, 00:08
|
09 августа 2018, 09:25
|
08 августа 2018, 07:24
|
07 августа 2018, 14:54
|
10 августа 2018, 00:24