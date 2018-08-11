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Петросян шутит смешнее Порошенко: Поклонская о заявлении президента незалежной о Ялте

11 августа 2018, 21:24  •  135 • В России

Наталья Поклонская на своей странице Facebook высказала мнение о желании лидера незалежной увидеть жовто-блакитный флаг в Ялте.

- В кругу тех, кто ведет социальные сети президента Порошенко, завелся настоящий тролль! С завидной регулярностью он вторгается в информационное пространство в дни празднования юбилеев российских городов, обещая им то украинский флаг, то гимн, - написала Наталья Поклонская.

Она уверена, что на россиян такие высказывания не производят впечатления.

- Петросян шутит смешнее, - отмечает политик. - Скорее всего, это пустословие адресовано непосредственно гражданам Украины, перед которыми надо как-то оправдаться за необходимость повышения цены на газ в три с половиной раза, оправдаться за коррупцию и войну, которые уже почти задушили страну. Для этого можно и бандеровское приветствие в ВСУ ввести - по аналогии с общеизвестным партийным приветствием нацистов Третьего рейха.

Депутат Госдумы России советует руководству Украины прекратить зомбировать своих граждан, на которых и держится страна.

Тем более, что через какое-то время, история расставит все по своим местам.

11 августа Ялте отмечает свое 180-летие. И Петр Порошенко в соцсетях выразил увереность, что в южной столице Крыма в этот день будет развеваться флаг Украины.

Крымские же политики восприняли такое заявление весьма скептически.

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