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″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения

26 декабря 2018, 11:39  •  471 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян иронично подвёл итоги военного положения на Украине и предсказал, какие шаги после этого сделает президент Незалежной Пётр Порошенко. ″Петро жестоко отомстит″, - полагает политолог.
26 декабря на Украине завершается военное положение, введённое месяц назад в десяти областях страны. Об этом в своём Twitter напомнил политолог и публицист Армен Гаспарян. Здесь же он иронично прокомментировал, какие следующие шаги предпримет президент Незалежной Пётр Порошенко после окончания военного положения.
″Мордор опять не напал. Но Петро жестоко отомстит″, - предупредил политолог.
В качестве ″мести″ украинского лидера Гаспарян предложил Порошенко голливудский сценарий.
″Он продаст Голливуду права на экранизацию своих грядущих мемуаров ″В авангарде бездны″, где показана вся наша инфернальная сущность, - иронизирует политолог. - Пусть вертухаи любуются плодами своих трудов″.
На Украине завершается срок военного положения

Мордор опять не напал. Но Петро жестоко отомстит. Он продаст Голливуду права на экранизацию своих грядущих мемуаров «В авангарде бездны», где показана вся наша инфернальная сущность. Пусть вертухаи любуются плодами своих трудов :)
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 декабря 2018 г.

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