″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения

Политолог и публицист Армен Гаспарян иронично подвёл итоги военного положения на Украине и предсказал, какие шаги после этого сделает президент Незалежной Пётр Порошенко. ″Петро жестоко отомстит″, - полагает политолог.

26 декабря на Украине завершается военное положение, введённое месяц назад в десяти областях страны. Об этом в своём Twitter напомнил политолог и публицист Армен Гаспарян. Здесь же он иронично прокомментировал, какие следующие шаги предпримет президент Незалежной Пётр Порошенко после окончания военного положения.

″Мордор опять не напал. Но Петро жестоко отомстит″, - предупредил политолог.

В качестве ″мести″ украинского лидера Гаспарян предложил Порошенко голливудский сценарий.

″Он продаст Голливуду права на экранизацию своих грядущих мемуаров ″В авангарде бездны″, где показана вся наша инфернальная сущность, - иронизирует политолог. - Пусть вертухаи любуются плодами своих трудов″.