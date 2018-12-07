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«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией

07 декабря 2018, 02:39  •  62 • В мире
Президент Украины перебрасывает десантно-штурмовые войска «на самые опасные участки», чтобы успеть «остановить агрессора, не теряя ни секунды». Пользователи Twitter, прочитав его сообщения, посоветовали: «Петро, вези все что есть!»
Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter разразился целой серией твитов, в которых сообщал о том, какой «адекватный ответ на действия агрессора» он готов дать.
В частности, он приказал нарастить группировку украинских войск у российской границы. По словам украинского гаранта, в «важные для обороны направления» передислоцируются подразделения десантно-штурмовых войск.
Перемещения будут проходить согласно утвержденному Порошенко Стратегическому плану.
«Как всегда, вы отправляетесь туда, где есть потребность решать наиболее сложные задачи, где без воинов десантно-штурмовых войск никак», - написал Порошенко в Twitter, видимо, обращаясь к военным, которых он переставляет сообразно своим планам.
В следующем твите президент Украины отправляет «боевые отряды на самые опасные участки», чтобы вовремя «остановить агрессора, не теряя ни секунды».
По мнению экспертов, интенсивной деятельностью, которую развил украинский президент, надо всеми силами подтвердить необходимость введения военного положения в некоторых районах страны. Поэтому он и передвигает войска туда-сюда, пытаясь поднять свой невысокий рейтинг перед началом президентской гонки.
Между тем пользователи Twitter, почитав сообщения Порошенко, предположили, что он «перебросил слишком мало техники». «Нужно еще больше! Петро, вези все что есть», - написал один из комментаторов.
«Порошенко строит линию Маннергейма, раскрывая заранее тем самым содержание стратегического замысла! В его действиях состав воинского преступления! За это должен быть трибунал», - уверен другой пользователь Сети.
«А агрессор все никак не нападает. Обидно», - отметил третий комментатор.

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