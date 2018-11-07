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Петро-укротитель
07 ноября 2018, 22:39 • 89 • Карикатуры
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что киевские власти хорошо изучили "повадки русского медведя" и добавил, что европейские государства могут поучиться умению "противостоять российской угрозе" у Украины.
© Виталий Подвицкий
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